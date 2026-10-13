Deixou Portugal por amor, é empresária de sucesso e um fenómeno internacional: conheça a portuguesa que conquistou um craque da liga inglesa

Modelo, influencer e criadora de conteúdos digitais, Clara Motta Guedes vive em Inglaterra com Rodrigo Gomes, futebolista português do Wolverhampton. Juntos desde 2022, têm partilhado momentos da relação nas redes sociais e mostram que o apoio mútuo faz parte da história do casal.

É uma presença habitual nas bancadas, uma figura ligada ao universo da moda e da beleza e um dos rostos que acompanha o percurso de Rodrigo Gomes fora das quatro linhas. Clara Motta Guedes, namorada do futebolista português do Wolverhampton Wanderers, tem vindo a construir a sua própria presença no universo digital, conciliando a criação de conteúdos com o trabalho de modelo.

Loira e com um estilo que cruza elegância e descontração, a jovem portuguesa desperta a atenção dos seguidores pelas publicações que partilha nas redes sociais. Entre fotografias de moda, momentos de lazer e registos da vida em Inglaterra, Clara mostra diferentes facetas do quotidiano, mantendo uma ligação próxima com a comunidade que acompanha o seu perfil.

Uma carreira ligada à moda, à beleza e ao universo digital

Clara Motta Guedes não é apenas conhecida por ser a companheira de um futebolista. A jovem trabalha como modelo e criadora de conteúdos digitais, com uma presença profissional que inclui projetos ligados à beleza e à moda.

A agência Talents, que a apresenta no seu catálogo de talentos, destaca a sua criatividade, espontaneidade e facilidade em trabalhar diante da câmara. Entre os trabalhos identificados na apresentação profissional encontram-se referências a marcas internacionais de beleza, como a Maybelline e a Yves Saint Laurent Beauty.

Nas redes sociais, a imagem é uma parte importante da sua atividade profissional. Os conteúdos relacionados com estilo, beleza e lifestyle permitem-lhe mostrar propostas de vestuário, diferentes ambientes e momentos do dia a dia, numa combinação entre a vertente de modelo e a de criadora digital.

A sua popularidade online acompanha, assim, uma atividade que vai além da exposição mediática associada à relação amorosa.

Clarity: a marca criada por Clara Motta Guedes

Para além da carreira como modelo, influencer e criadora de conteúdos digitais, Clara Motta Guedes tem também um projeto empresarial ligado à moda: a Clarity.

Com o lema "desenhada por mulheres para mulheres", a marca aposta numa identidade pensada para o público feminino, com peças feitas à mão em Portugal. A apresentação da marca nas redes sociais destaca ainda o lançamento de novas coleções, sublinhando a ligação à produção nacional.

Este projeto acrescenta uma nova dimensão ao percurso profissional de Clara, que alia a presença no universo digital a uma iniciativa própria no setor da moda. A Clarity representa, assim, uma extensão do seu interesse pelo estilo e pela estética, transformando essa ligação numa marca com identidade própria.

Entre a criação de conteúdos, os trabalhos como modelo e o desenvolvimento da Clarity, Clara Motta Guedes constrói um percurso profissional que vai além da exposição mediática associada à relação com Rodrigo Gomes.

O amor que atravessou fronteiras

Clara Motta Guedes e Rodrigo Gomes estão juntos desde 2022, segundo notícias publicadas sobre o casal. A relação acompanhou uma fase importante da carreira do futebolista, que passou pelo SC Braga, representou o Estoril Praia por empréstimo e rumou a Inglaterra no verão de 2024 para representar o Wolverhampton Wanderers.

A mudança de país trouxe uma nova etapa para o casal. Em entrevista ao site oficial do Wolves, publicada em janeiro de 2025, Rodrigo confirmou que vivia com a namorada em Inglaterra e destacou a presença constante de Clara nos jogos.

O futebolista explicou que ela já o acompanhava quando jogava em Braga e durante a passagem pelo Estoril, incluindo partidas disputadas fora de casa. A distância e as deslocações não impediram, por isso, que Clara continuasse a marcar presença nos momentos importantes do percurso desportivo do companheiro.

A vida em Inglaterra passou a fazer parte da rotina dos dois, numa fase em que Rodrigo procurava consolidar a carreira no futebol inglês e Clara continuava a desenvolver a sua atividade profissional.

«O meu porto seguro»: o maior apoio de Rodrigo Gomes

Um dos testemunhos mais expressivos sobre a importância da relação surgiu em novembro de 2025. Depois de ter sido submetido a uma cirurgia, Rodrigo Gomes partilhou uma mensagem nas redes sociais na qual agradeceu à namorada pelo apoio durante um período particularmente difícil.

Na publicação, o futebolista descreveu Clara como o seu «porto seguro» e reconheceu a presença dela durante os dias de incerteza que antecederam e sucederam a intervenção médica. A mensagem, noticiada pelo jornal A BOLA, incluiu também uma declaração de amor.

O episódio tornou pública uma dimensão da relação que vai além das fotografias a dois e dos momentos de celebração. Numa fase de recuperação, o jogador fez questão de reconhecer o papel da companheira no seu bem-estar emocional.

A declaração tornou-se um dos exemplos mais claros, documentados publicamente, do apoio que Rodrigo associa à presença de Clara na sua vida.

Uma relação que também se mostra nas redes sociais

As redes sociais são uma das janelas através das quais o casal partilha alguns momentos da relação. Fotografias a dois, viagens e registos de ocasiões especiais ajudam a contar uma história que começou quando ambos eram muito jovens.

Em 2026, uma mensagem de aniversário partilhada por Clara voltou a assinalar a duração da relação e a importância que atribui ao companheiro. A publicação incluiu uma referência ao início do namoro, quando tinham 19 anos, e palavras de carinho dirigidas ao futebolista.

A presença digital de Clara tem também uma dimensão profissional própria. Entre conteúdos de moda, beleza e lifestyle, a jovem constrói uma identidade que não se limita à sua condição de namorada de um jogador de futebol.

É essa combinação entre carreira, exposição pública e relação amorosa que ajuda a explicar o interesse em torno da portuguesa, cuja vida em Inglaterra acompanha uma etapa marcante do percurso profissional de Rodrigo Gomes.

Uma vida entre Portugal e Inglaterra

Viver fora de Portugal implica adaptar rotinas, descobrir novos lugares e conciliar diferentes dimensões da vida pessoal e profissional. No caso de Clara Motta Guedes, Inglaterra é atualmente o país onde vive, mantendo uma ligação ao universo português através do seu trabalho, das redes sociais e da relação com o futebolista.

Enquanto Rodrigo continua o seu percurso no Wolverhampton, Clara desenvolve a atividade de modelo e criadora de conteúdos digitais. O apoio que presta ao companheiro nos jogos é uma parte visível dessa rotina, mas a sua carreira tem também um espaço próprio.

Entre a moda, a beleza, os conteúdos digitais e os momentos partilhados com Rodrigo Gomes, Clara Motta Guedes afirma-se como uma figura a acompanhar no universo lifestyle português.

Uma história de amor iniciada em Portugal, que atravessou fronteiras e que continua a ser contada, em parte, através das imagens e das palavras que os dois escolhem partilhar publicamente.