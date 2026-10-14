Soma mais de um milhão de seguidores e não é difícil perceber porquê: a namorada deste futebolista português está a roubar-lhe todos os holofotes

Tem um cabelo encaracolado que não passa despercebido, uma presença marcante e uma comunidade de seguidores que não para de acompanhar o que publica. Débora Gomes é modelo, influencer e criadora de conteúdos digitais e tem vindo a construir o seu próprio espaço nas redes sociais. Mas há outro motivo que tem despertado a curiosidade dos fãs de futebol: é namorada de Rodrigo Ribeiro, o avançado português que representa o FC Augsburg, na Alemanha.

Com uma imagem muito própria e conteúdos que cruzam moda, beleza e lifestyle, Débora mostra aos seguidores diferentes momentos do seu quotidiano. Entre fotografias, vídeos e partilhas mais pessoais, a criadora de conteúdos deixa espreitar o seu estilo, as suas escolhas e esta nova fase da vida ao lado do futebolista.

Uma presença forte nas redes sociais

Os números ajudam a perceber a dimensão da comunidade que acompanha Débora Gomes. No Instagram, a conta @deborategomes reúne cerca de 711 mil seguidores, enquanto no TikTok ultrapassa 1,5 milhões. A criadora de conteúdos também está presente no YouTube, onde partilha vídeos com uma abordagem mais próxima do seu dia a dia.

Mais do que fotografias cuidadosamente construídas, os conteúdos de Débora passam também por sugestões de moda, rotinas, momentos descontraídos e experiências pessoais. É esta mistura entre imagem, estilo e quotidiano que permite aos seguidores acompanhar diferentes lados da sua vida.

A beleza é, naturalmente, um dos elementos que sobressai nas publicações. Morena, com cabelo longo e encaracolado, Débora apresenta um visual marcante e não deixa de partilhar fotografias de verão, incluindo imagens em biquíni. As publicações atraem comentários e elogios de seguidores, que destacam frequentemente a sua aparência.

A nova vida na Alemanha ao lado de Rodrigo Ribeiro

A vida de Débora ganhou também uma dimensão ligada ao futebol através da relação com Rodrigo Ribeiro. O jovem avançado português deu um novo passo na carreira ao rumar ao FC Augsburg, clube que compete na Bundesliga, o principal escalão do futebol alemão.

Em janeiro de 2026, Rodrigo foi apresentado como reforço do emblema alemão, depois de chegar por empréstimo do Sporting. Na ocasião, Débora esteve ao lado do namorado e partilhou nas redes sociais momentos daquele dia especial. A presença da influencer não passou despercebida e ajudou a despertar a curiosidade em torno do casal.

A mudança para esta nova etapa na Alemanha trouxe, assim, um novo cenário à vida que Débora partilha com os seguidores. Entre momentos a dois, viagens e registos do quotidiano, as redes sociais permitem acompanhar algumas das experiências vividas pelo casal.

Em maio de 2026, o FC Augsburg confirmou que tinha acionado a opção de compra prevista no acordo com o Sporting, garantindo a continuidade de Rodrigo Ribeiro no clube alemão com um contrato até 2031.

Quem é Rodrigo Ribeiro, o futebolista que conquistou o seu coração?

Nascido a 28 de abril de 2005, em Viana do Castelo, Rodrigo Ribeiro formou-se no Sporting, onde chegou ainda jovem e percorreu vários escalões da formação. O avançado estreou-se pela equipa principal dos leões em março de 2022, num encontro da Liga dos Campeões frente ao Manchester City, quando tinha apenas 16 anos.

Ao longo do percurso, passou também pelo Nottingham Forest, em Inglaterra, e pelo AVS, antes de iniciar a aventura no futebol alemão. A passagem pelo Augsburg começou por empréstimo, mas acabou por se tornar definitiva em 2026, depois de o clube decidir exercer a opção de compra.

Enquanto Rodrigo procura afirmar-se no futebol alemão, Débora continua a desenvolver a sua presença digital e a partilhar momentos da vida pessoal e profissional. São dois percursos diferentes, mas que se cruzam nesta nova fase, longe de Portugal.

Entre a moda, a beleza e o lifestyle

A atividade de Débora nas redes sociais não se resume à relação com o futebolista. O seu perfil tem uma identidade ligada à moda, à beleza e ao lifestyle, com publicações que mostram escolhas de roupa, momentos de lazer e detalhes da rotina.

É também essa diversidade que ajuda a explicar a dimensão da sua comunidade digital: os seguidores podem acompanhar tanto os conteúdos de imagem como os registos mais espontâneos do dia a dia. E, com a vida na Alemanha a acrescentar novos cenários às suas publicações, há mais uma etapa para partilhar com quem a segue.

Entre os caracóis que se tornaram uma das suas marcas visuais, as fotografias que despertam comentários e a relação com um jovem futebolista português em ascensão, Débora Gomes tem vários motivos para continuar a captar a atenção nas redes sociais. E, para lá do rótulo de namorada de Rodrigo Ribeiro, é a sua própria presença digital que a coloca no radar de milhares de seguidores.