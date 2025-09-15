Facebook Instagram

Influencer de 23 anos que estava desaparecida foi encontrada morta

A jovem esteve desaparecida durante cinco dias
A criadora de conteúdos mexicana Marian Izaguirre, de apenas 23 anos, morreu após ter sido encontrada em estado crítico num hotel de Morelia, no México. A jovem esteve desaparecida durante cinco dias, depois de, segundo relatos de meios locais citados pelo La Vanguardia, ter discutido com a mãe em casa.

Quando foi finalmente localizada, Izaguirre encontrava-se em estado muito grave e foi transferida para o hospital, onde permaneceu internada durante uma semana. O governador do estado de Michoacán revelou em conferência de imprensa que a situação poderia estar relacionada com um possível caso de violência intrafamiliar, acrescenta o jornal espanhol.

Apesar dos esforços médicos, Marian entrou em morte cerebral. No dia 12 de setembro, a família tomou a decisão de desligar o suporte vital e, no dia seguinte, confirmou-se oficialmente o seu falecimento, relata o La Vanguardia. Num gesto de solidariedade, os familiares da jovem decidiram proceder à doação de órgãos, seguindo os protocolos legais e médicos estabelecidos.

A Procuradoria de Michoacán ordenou medidas de proteção logo após o reaparecimento da criadora de conteúdos, mas, de acordo com o La Vanguardia, as investigações ainda decorrem para esclarecer as circunstâncias exatas do caso. A unidade especializada em crimes de violência familiar e de género assumiu a liderança das diligências.

Até ao momento, pouco mais se sabe. O que permanece em aberto, sublinha o jornal, é a busca por respostas que ajudem a compreender a tragédia que pôs fim à vida de uma das jovens mais populares do TikTok no México.

