Facebook Instagram
Dinheiro

Unicorn Factory e Gesi promovem concurso de inovação sustentável. O vencedor recebe 30 mil euros.

O Digital With Purpose Startup Global Award destina-se a start-ups com uma solução digital inovadora e alinhada com os objetivos OSD. A vencedora receberá um prémio no valor de 30 mil euros

Link To Leaders
Há 2h e 3min
Sustentável
Sustentável
Foto: freepik
Quer uma barriga lisinha? Nutricionista recomenda beber isto

Outros artigos:

Unicorn Factory Lisboa e a Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) estão a desafiar as start-ups para participarem na competição Digital With Purpose Startup Global Award, “com uma solução digital inovadora, num estágio mínimo de MVP e alinhadas com o impacto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (OSD) das Nações Unidas”.

O prazo para envio de candidaturas termina a 30 de setembro. A start-up vencedora receberá um prémio no valor de 30 mil euros e poderá apresentar a sua solução a decisores políticos, líderes institucionais, pioneiros do setor privado e inovadores tecnológicos no DWP Global Summit 2025, evento que irá decorrer entre os dias 27 e 28 de outubro, em Bruxelas.

Todas as start-ups inscritas receberão quatro meses de membership no greenhub da Unicorn Factory Lisboa, onde poderão usufruir de oportunidades exclusivas à comunidade, e da proximidade com outras start-ups e players do ecossistema de sustentabilidade.

“Acreditamos que o futuro da inovação passa por alinhar tecnologia aos principais desafios da sociedade. Esta parceria com a GeSI reforça o compromisso da Unicorn Factory Lisboa em posicionar Lisboa e o greenhub como um dos centros de inovação sustentável a nível global – onde start-ups, investidores, grandes empresas e decisores públicos se juntam para criar soluções com escala global”, afirmou Gil Azevedo, diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa.

Esta competição é o primeiro projeto resultante da parceria estratégica entre aquelas duas entidades e que tem como objetivo reforçar a posição de Lisboa como um dos principais polos europeus de inovação tecnológica com impacto sustentável. A colaboração insere-se no âmbito do Digital with Purpose (DWP), o movimento global liderado pela GeSI que promove o uso ético e responsável da tecnologia para acelerar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Refira-se que outro dos principais pilares desta colaboração será a disponibilização do Digital with Purpose Performance Framework às start-ups do greenhub da Unicorn Factory Lisboa. Trata-se de uma ferramenta de avaliação e certificação, com o propósito de apoiar outras empresas na medição e promoção do desempenho sustentável. Este enquadramento apoia as organizações a criar valor e a crescer com base nas melhores práticas de sustentabilidade digital.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

RELACIONADOS
Quer uma barriga lisinha? Nutricionista recomenda beber isto
Mulher de 54 anos garante ter um corpo de 35 por ter deixado de beber álcool. Foi isto que fez para mudar
Ex-técnica de emergência alerta: nunca faça isto se a comida no forno começar a arder
Slide, descer em cascatas e muito mais: este parque português é perfeito para viver uma aventura em família ou com amigos
Bebé desaparecido durante duas horas depois de avô ter levado da creche a criança errada
Mais Vistos
00:00:44
Dois às 10
Cláudio Ramos dá notícia de última hora: «O impensável aconteceu»
tvi
00:07:42
Big Brother
Dupla de costas voltadas? «Não fales mais para mim»: Afonso Leitão não perdoa Catarina Miranda
tvi
00:01:29
CNN Hoje
Última hora: pai da criança de 3 anos sobrevive à tragédia no Elevador da Glória
tvi
00:02:12
Big Brother
«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima»: Afonso deixa Miranda com medo
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Modelo e influencer brasileiro de 25 anos encontrado morto em hotel de luxo na Grécia. Amigo foi internado, mas sobreviveu
Nutricionista
Quer uma barriga lisinha? Nutricionista recomenda beber isto
Saúde
Mulher de 54 anos garante ter um corpo de 35 por ter deixado de beber álcool. Foi isto que fez para mudar
Segurança
Ex-técnica de emergência alerta: nunca faça isto se a comida no forno começar a arder
Mais Lidas
Elevador da Glória
Elevador da Glória. Pai do menino alemão de três anos encontrado com vida entre os feridos
cnn
Mercado
OFICIAL: Hugo Félix assina até 2029 com o Tondela
maisfutebol
Mundial 2026
Insólito: selecionador da Arménia falou, mas só foi traduzida uma resposta
maisfutebol
Elevador da Gloria
Uma a uma, estas são as vítimas mortais: Elevador da Glória, mural e memorial
cnn
Mundial 2026
Roberto Martínez: «O Diogo Jota agora é uma força, um ponto de motivação»
maisfutebol
Big Brother
Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»
tvi