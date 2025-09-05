Unicorn Factory e Gesi promovem concurso de inovação sustentável. O vencedor recebe 30 mil euros.

Outros artigos:

A Unicorn Factory Lisboa e a Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) estão a desafiar as start-ups para participarem na competição Digital With Purpose Startup Global Award, “com uma solução digital inovadora, num estágio mínimo de MVP e alinhadas com o impacto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (OSD) das Nações Unidas”.

O prazo para envio de candidaturas termina a 30 de setembro. A start-up vencedora receberá um prémio no valor de 30 mil euros e poderá apresentar a sua solução a decisores políticos, líderes institucionais, pioneiros do setor privado e inovadores tecnológicos no DWP Global Summit 2025, evento que irá decorrer entre os dias 27 e 28 de outubro, em Bruxelas.

Todas as start-ups inscritas receberão quatro meses de membership no greenhub da Unicorn Factory Lisboa, onde poderão usufruir de oportunidades exclusivas à comunidade, e da proximidade com outras start-ups e players do ecossistema de sustentabilidade.

“Acreditamos que o futuro da inovação passa por alinhar tecnologia aos principais desafios da sociedade. Esta parceria com a GeSI reforça o compromisso da Unicorn Factory Lisboa em posicionar Lisboa e o greenhub como um dos centros de inovação sustentável a nível global – onde start-ups, investidores, grandes empresas e decisores públicos se juntam para criar soluções com escala global”, afirmou Gil Azevedo, diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa.

Esta competição é o primeiro projeto resultante da parceria estratégica entre aquelas duas entidades e que tem como objetivo reforçar a posição de Lisboa como um dos principais polos europeus de inovação tecnológica com impacto sustentável. A colaboração insere-se no âmbito do Digital with Purpose (DWP), o movimento global liderado pela GeSI que promove o uso ético e responsável da tecnologia para acelerar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Refira-se que outro dos principais pilares desta colaboração será a disponibilização do Digital with Purpose Performance Framework às start-ups do greenhub da Unicorn Factory Lisboa. Trata-se de uma ferramenta de avaliação e certificação, com o propósito de apoiar outras empresas na medição e promoção do desempenho sustentável. Este enquadramento apoia as organizações a criar valor e a crescer com base nas melhores práticas de sustentabilidade digital.

