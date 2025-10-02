Facebook Instagram
É o fim das manchas no inox: o spray de 7€ que elimina gordura e deixa a cozinha como nova

Um aliado rápido e acessível que promete devolver o brilho perdido ao inox da sua cozinha.
IOL
Hoje às 10:41

Este artigo pode conter links afiliados*

Limpar inox
Foto: Freepik

Com o passar do tempo, as superfícies em aço inoxidável da cozinha — frigoríficos, exaustores, lava-loiças, micro-ondas e utensílios metálicos — acabam por perder o brilho e acumular marcas de gordura, salpicos de água e impressões digitais. Este spray da HG surge como uma solução prática e eficaz, devolvendo o aspeto limpo e cuidado à cozinha em poucos minutos.

A aplicação é simples: basta pulverizar o produto sobre a superfície e passar um pano seco. O resultado é quase imediato. Como partilha um consumidor que testou produtos da marca: “Limpei o inox duas vezes com este spray e agora brilha como novo. É um milagre.” Além de limpar, o spray cria uma película protetora que ajuda a prevenir novas manchas, facilitando a manutenção diária da cozinha.

A eficácia é outro ponto muito elogiado. “Funciona onde outros produtos falharam. Todas as superfícies ficaram a brilhar”, escreve outro comprador. Com apenas 125 ml, o spray tem um ótimo rendimento e o cheiro suave torna a experiência de limpeza muito mais agradável.

Com mais de 660 avaliações e uma média de 4,2 estrelas na Amazon, este spray mostra-se uma solução acessível, prática e eficaz para manter todas as superfícies de inox da cozinha impecáveis. “Muito bom, deixando atuar remove bem a sujidade e a gordura. Combinado com um pano adequado, deixa tudo como novo”, conclui outro utilizador. Por apenas 7€, é um truque indispensável para qualquer cozinha cuidada.

Adquira aqui

spray hg inox

 

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

