Facebook Instagram
Dicas

Spray de 2,90€ é o fim das manchas no inox. Corra para as prateleiras antes que esgote

Cansado de ver o inox da cozinha cheio de manchas e gordura? Este spray de apenas 2,90€ promete eliminar toda a sujidade de forma rápida e eficaz, deixando os seus eletrodomésticos brilhantes como no primeiro dia.

Joana Lopes
2 out, 14:30
Exaustor
Exaustor
Acabe com a gordura dos filtros do exaustor em 5 minutos com este truque (sem precisar de esfregar)

Manter a casa limpa e brilhante pode ser uma tarefa cansativa, especialmente quando se trata de superfícies em aço inoxidável que acumulam marcas, manchas e gordura. Mas a solução pode estar mais próxima do que imagina: o Spray Limpador Abrilhantador do Mercadona, disponível por apenas 2,90€, é um aliado económico e eficaz para transformar a limpeza diária numa experiência simples e satisfatória.

Este spray não se limita apenas ao aço inox. É ideal para diversas superfícies, como móveis da casa, o tabliê do automóvel e, claro, eletrodomésticos como frigoríficos, exaustores e fornos. A sua fórmula única não só remove manchas e marcas, como também devolve o brilho natural dos materiais, realçando a sua beleza e proporcionando um resultado profissional sem esforço extra.

Para usar, basta agitar bem o spray, pulverizar o produto num pano de microfibra a cerca de 20 cm da superfície e passar o pano sobre a área que deseja limpar e dar brilho. É importante não aplicar diretamente na superfície para evitar resíduos ou manchas. Um pano de microfibra de qualidade potencializa a ação do spray, garantindo um brilho uniforme e sem riscos.

Embora seja um produto potente, deve ter algumas precauções: não utilizar em superfícies delicadas, plásticos pintados ou revestidos, borrachas ou aparelhos eletrónicos. Antes da aplicação completa, faça teste numa área discreta para garantir que a superfície não será danificada e consulte sempre as advertências e medidas de segurança indicadas na embalagem.

Por apenas 2,90€, o Spray Limpador Abrilhantador do Mercadona combina praticidade, versatilidade e eficácia, permitindo que a limpeza da sua casa seja rápida, fácil e com resultados visíveis. É o aliado perfeito para quem quer manter eletrodomésticos e superfícies impecáveis sem gastar muito nem perder tempo. Se procura manchas e marcas invisíveis e um brilho duradouro, este spray económico é, sem dúvida, um investimento que se nota à primeira aplicação.

RELACIONADOS
Acabe com a gordura dos filtros do exaustor em 5 minutos com este truque (sem precisar de esfregar)
Diga adeus ao escorredor para a loiça: esta tendência revoluciona a organização da cozinha
A maioria de nós não limpa estes pontos da cozinha há meses — e acumulam muita sujidade
Descubra a forma certa de limpar a sua televisão
A sua esfregona pode estar a contaminar a casa. Saiba como limpá-la
Muitos negligenciam esta tarefa, mas é essencial limpar o filtro do lava-loiça
Mais Vistos
00:03:41
Secret Story
Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»
tvi
00:04:06
Dois às 10
Menina de 14 anos desaparecida há 1 mês foi encontrada na Amadora. Diz ter sido violada por 8 homens
tvi
00:03:37
Secret Story
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
tvi
00:01:10
Secret Story
Pedro Jorge dança sensualmente para toda a casa e a reação da mulher Marisa é marcante
tvi
Destaques IOL
Lençóis
Chegou o Outono e com ele lençóis em tons quentes e padrões super giros da H&M Home
MacGyver
Lembra-se de MacGyver? Ator tem hoje 75 anos e está irreconhecível
Ar condicionado
Reduz a conta da luz e evita problemas respiratórios: a importância de limpar o filtro do ar condicionado
Camisa branca
Lidl arrasou Primark e Lefties com estas camisas obrigatórias para o emprego
Mais Lidas
Historias de amor
Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
Dois às 10
Os 6 peixes mais benéficos para a saúde que deve ter no congelador
tvi
Autárquicas 2025
Câmara de Lisboa assume "falha na impressão" dos boletins de voto que podem mudar o resultado das eleições
cnn
Acidente
Arrepiante: vídeo mostra momento em que um carrossel de parque de diversões desaba com várias pessoas dentro
Dois às 10
Cláudio Ramos e Flávio Furtado fazem as pazes: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»
tvi