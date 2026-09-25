O sonho de Ângela Ferreira e Hugo já tem 3 anos: veja como está hoje o primeiro bebé a nascer da inseminação pós-morte em Portugal

Há três anos, o nascimento de Guilherme emocionava Portugal. O menino chegava ao mundo depois de uma história de amor, perda e perseverança que o país acompanhou durante anos.

Hoje, o pequeno Hugo Guilherme já tem três anos e é através das redes sociais que Ângela Ferreira vai mostrando alguns dos momentos mais especiais da sua vida ao lado do filho.

O menino completou três anos no passado dia 16 de agosto e a mãe assinalou a data com uma publicação muito especial, onde reuniu vários registos da festa de aniversário.

“Que dia bonito”, começou por escrever Ângela, antes de agradecer a todos os que estiveram presentes e ajudaram a tornar aquele dia especial.

“Obrigada a todos os que estiveram presentes, obrigada pelo carinho, obrigada pela ajuda e obrigada por deixarem este menino com este sorriso no rosto!”, acrescentou.

Mas foi a passagem seguinte que resumiu melhor estes três anos de maternidade: “Nem acredito que já fazes 3 anos! 3 anos do maior sonho!”

Na publicação, Ângela não escondeu que o caminho até aqui também teve desafios. Falou das “muitas noites sem dormir” e das poucas horas de descanso, mas fez questão de colocar tudo em perspetiva perante aquilo que considera ser o mais importante.

“Com muitos desafios, muitas noites sem dormir (ou melhor, poucas noites dormidas), mas sem dúvida nenhuma que 3 anos de muito amor e alegria”, escreveu.

A mensagem terminou com uma declaração de amor ao filho: “Amamos-te muito filho, temos muito orgulho em ti”.

As fotografias mostram um Guilherme sorridente, rodeado de carinho e a desfrutar da festa preparada para assinalar os três anos. São imagens muito diferentes das primeiras fotografias do menino, quando, em agosto de 2023, o seu nascimento fazia manchetes em todo o país.

A história que emocionou Portugal

Guilherme nasceu a 16 de agosto de 2023, no Centro Materno-Infantil do Norte, no Porto, e tornou-se a primeira criança em Portugal concebida após a morte do pai. Nasceu quase quatro anos depois da morte de Hugo Ferreira.

A história começou antes disso. Hugo morreu em 2019, vítima de cancro, e tinha deixado sémen criopreservado e uma autorização para que Ângela pudesse utilizá-lo para concretizar o projeto parental que os dois tinham idealizado. Na altura, a legislação portuguesa não permitia a inseminação pós-morte com sémen do companheiro falecido.

Foi então que Ângela iniciou uma longa luta para alterar a lei. O caso ganhou dimensão nacional depois da reportagem da TVI "Amor Sem Fim", e contribuiu para a discussão pública em torno da possibilidade de concretizar projetos parentais após a morte de um dos membros do casal. A alteração legislativa acabou por permitir, em determinadas condições, a utilização de sémen criopreservado após a morte do dador.

Em fevereiro de 2023, Ângela anunciou que estava finalmente grávida de Hugo. “Agora batem dois corações dentro de mim”, escreveu na altura, depois de anos de espera e de uma batalha que acabou por ultrapassar a sua própria história pessoal.

Meses depois, chegou Guilherme. No dia do nascimento, Ângela revelou que o bebé tinha nascido pelas 11h09, com 3,915 quilos e 50,5 centímetros.

O bebé que emocionou Portugal já é um menino

Três anos depois, a história ganhou uma nova dimensão. Já não é o bebé que o país acompanhou desde a gravidez. É um menino de três anos, com uma personalidade que Ângela vai mostrando aos poucos através das fotografias e vídeos que partilha.

E, nas imagens mais recentes, é precisamente isso que sobressai: o crescimento de Guilherme e os momentos de felicidade que a mãe faz questão de guardar.

O aniversário foi vivido junto de familiares e amigos e teve todos os ingredientes de uma festa pensada para uma criança de três anos: sorrisos, carinho e muita animação.

Para Ângela, a data representou também a celebração de três anos desde a concretização daquele que descreve como o seu “maior sonho”.

A publicação rapidamente despertou mensagens de carinho dos seguidores, que acompanham a história da família desde os primeiros tempos.

Uma história que continua a ser acompanhada

A história de Ângela e Hugo não terminou com o nascimento de Guilherme. Em 2026, Ângela voltou a falar publicamente sobre os desafios da maternidade sem a presença física do marido. Numa entrevista, explicou que uma das maiores dificuldades tem sido a privação de sono e falou também sobre a forma como tem vivido a maternidade enquanto mantém a memória de Hugo presente na vida do filho.

Agora, porém, são os momentos felizes que ocupam grande parte dos registos partilhados por Ângela.

E há uma imagem que diz mais do que qualquer explicação: o bebé cuja chegada emocionou Portugal já tem três anos, cresceu e aparece agora sorridente ao lado da mãe, rodeado de amor.

Três anos depois daquele nascimento tão aguardado, Ângela olha para Guilherme e celebra não apenas mais um aniversário, mas os três anos daquele que continua a chamar de “o maior sonho”.