Baratas em casa: especialistas alertam para ponto de entrada pouco conhecido

Não pise baratas! Descubra qual a forma mais segura de matar estes insetos

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Com o aumento das temperaturas, a presença de insetos dentro de casa torna-se um problema cada vez mais comum. Baratas, mosquitos e pequenas moscas tendem a multiplicar-se mais rapidamente no verão, invadindo cozinhas e outras divisões da casa à procura de alimento e abrigo.

De acordo com o site La Vanguardia, o biólogo especialista em pragas Andreu García, explica que as baratas conseguem entrar em casa por vias menos óbvias do que se imagina. “Podem entrar pela cozinha ou até pelo motor do frigorífico”, explica o especialista, alertando para o facto de estes insetos conseguirem infiltrar-se através de pequenas aberturas e zonas técnicas dos eletrodomésticos.

Apesar de muitos associaram a sua presença apenas a ralos ou canalizações, a verdade é que a cozinha é um dos principais pontos de entrada e proliferação. Restos de comida, embalagens e até produtos transportados do exterior podem facilitar a sua entrada sem que seja facilmente detetado.

O especialista sublinha ainda que o calor acelera o ciclo de vida destes insetos, tornando as infestações mais frequentes durante os meses de verão. Por isso, a prevenção torna-se essencial.

Entre as principais recomendações estão a correta conservação dos alimentos, evitar deixar restos expostos e garantir uma boa gestão do lixo doméstico. “Se dificultarmos o acesso à comida, evitamos que proliferem”, refere Andreu García.

No caso de aparecimento pontual, a eliminação imediata pode ser suficiente. No entanto, se a presença de baratas for recorrente, o mais indiciado é chamar um profissional.