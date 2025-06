Das formigas aos mosquitos, das baratas aos ratos: ingredientes naturais para proteger a casa e jardim de pragas

É comum, e muitas vezes frustrante, lidar com a presença indesejada de formigas nas nossas casas. Mas elas não vêm sozinhas. Mosquitos, baratas e até ratos podem também aparecer, especialmente nos meses mais quentes. E tentar afastá-los? Nem sempre é fácil…

No entanto existem alternativas naturais que ajudam a afastar estas pragas indesejadas, muitas delas com ingredientes que já se encontram na cozinha. O criador de conteúdos Cory Rodrigues, conhecido como @healthwithcory, partilhou 4 truques super práticos nas suas redes sociais que ajudam a eliminar e afastar estas pragas:

1. Canela e pimenta caiena no caixote do lixo

Uma combinação poderosa para repelir ratos e moscas. Basta polvilhar canela e pimenta caiena no interior ou à volta do caixote do lixo. O cheiro intenso destes ingredientes atua como um dissuasor natural, criando uma barreira olfativa que desencoraja a aproximação destas pragas.

2. Algodão com óleo de hortelã-pimenta nas janelas

Aranhas e formigas não suportam o aroma da hortelã-pimenta. Mergulhe uma bola de algodão em óleo essencial e coloque-a no parapeito das janelas ou junto a pontos de entrada habituais. Para manter o efeito, renove o algodão a cada poucos dias.

3. Folhas de louro na despensa

As traças alimentares e outros insetos que atacam alimentos secos, como farinha, arroz ou massas, podem ser mantidos à distância com folhas de louro. Espalhe-as pelas prateleiras da despensa ou dentro dos frascos de armazenamento. Além de repelir pragas, o louro ajuda ainda a conservar os alimentos por mais tempo.

4. Vinagre de sidra e detergente da loiça contra moscas da fruta

Um método clássico e muito eficaz. Coloque numa taça um pouco de vinagre de sidra com umas gotas de detergente da loiça. O vinagre atrai as moscas da fruta e o detergente quebra a tensão superficial do líquido, fazendo com que os insetos fiquem presos e se afoguem.