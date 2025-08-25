Facebook Instagram
Não deite as cascas de laranja fora: esta é a solução ideal para afastar os mosquitos de uma vez

É isto que deve fazer com as cascas de laranja
IOL
Ontem às 15:28
Casca de laranja
Casca de laranja

Foto azerbaijan_stockers, Freepik

Quanto tempo devemos esperar entre acabar de cozinhar e guardar a comida no frigorífico?

Cada vez mais pessoas recorrem a soluções naturais para afastar insetos, inclusive aqueles mosquitos que nos incomodam durante a noite.

Entre essas, existe uma que está a ganhar destaque nas redes sociais: a combinação de cascas de laranja com vinagre. Esta mistura caseira elimina odores, afasta insetos e ainda deixa um aroma cítrico agradável em qualquer divisão.

Segundo o site El Cronista, o vinagre branco atua como desinfetante, combatendo fungos, bactérias e gordura, enquanto as cascas de laranja contêm óleos essenciais com efeito antibacteriano. Juntos, criam um produto multiusos, seguro para a maioria das superfícies e amigo do ambiente, que pode substituir produtos de limpeza industriais.

Basta colocar as cascas de laranja num frasco limpo, cobri-las com vinagre e guardar num local escuro durante duas semanas. Depois, é so retirar o líquido e transferi-lo para um borrifador. Pode ser usado em pisos, vidros, cozinha, casa de banho e até como ambientador em cortinas, sofás ou carpetes.

Esta solução também pode ser diluída em água para regar plantas, ajudando a combater fungos e pragas sem prejudicar o crescimento, ou aplicada em cantos e vasos onde normalmente aparecem insetos. É importante não usar em mármore ou superfícies porosas, nem misturar com outros produtos como lixívia ou detergente.

 
