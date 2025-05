"Finalmente consigo almoçar no jardim sem vespas à volta”. A armadilha reutilizável está a convencer cada vez mais pessoas

Este artigo pode conter links afiliados*

Estas raquetes vêm com luz integrada e vão acabar com a caça às melgas durante da noite

Com os dias mais longos e as refeições ao ar livre a voltarem à rotina, também regressam os incómodos de verão. Poucas coisas tiram tanto o prazer de um almoço no jardim como o zumbido insistente das vespas à volta da mesa. Seja em jantares de amigos ou pequenos-almoços na varanda, há cada vez mais pessoas à procura de formas eficazes de afastar estes visitantes indesejados. E é por isso que este pequeno acessório está a ganhar destaque nas avaliações da Amazon.

Trata-se de uma armadilha reutilizável que atrai vespas e moscas com recurso a líquidos doces como sumo ou cerveja. A sua estrutura transparente permite ver facilmente quando está cheia e deve ser esvaziada. Não precisa de eletricidade, nem liberta cheiros ou químicos — funciona de forma simples, discreta e silenciosa. “Finalmente consigo almoçar no jardim sem vespas à volta”, escreveu uma utilizadora satisfeita, que diz ter voltado a sentir-se confortável no pátio de casa.

Com uma avaliação média de 4,3 estrelas e mais de duas mil avaliações, muitos destacam a facilidade de utilização e o facto de ser possível reutilizá-la sempre que for preciso. “Muito boa, simples de usar e sem manutenção”, lê-se num dos comentários mais recentes. Outro utilizador garante: “É eficaz. Já apanhei várias vespas. Coloquei dentro um pouco de sumo e resultou.”

Quem já experimentou, fala numa diferença imediata — e muitos admitem ter comprado mais do que uma para distribuir por vários cantos do jardim. “Coloquei a armadilha na árvore e resultou logo no primeiro dia”, comentou outro cliente. Sem exigir esforço diário nem investimento elevado, esta pequena peça está a tornar-se um essencial de verão para quem quer refeições tranquilas no exterior.

