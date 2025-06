Vestidos de casamento por menos de 50€: as nossas escolhas da Primark ao El Corte Inglés

As unhas mais pedidas deste verão estão aqui (e são irresistíveis)

Neste verão, a grande tendência em unhas é o estilo minimalista, mas com personalidade. Os desenhos simples, as linhas finas e os detalhes delicados estão em alta, combinados com uma paleta que vai desde os tons neutros e suaves até às cores mais vibrantes.

A ideia é manter a elegância com um toque criativo: unhas discretas mas cheias de estilo, que se adaptam a qualquer ocasião. O minimalismo ganha vida com pequenos detalhes coloridos, formas geométricas ou até efeitos translúcidos.

Na galeria acima, reunimos várias inspirações para aderir à tendência e dar um novo ar às suas unhas neste verão.