Aos 88 anos, este avô foi levado pelo neto a viajar pela primeira vez. Trabalhou toda a vida para ajudar a família

Tem quase 98 anos, estuda na universidade em Lisboa e os netos dizem que é a mais 'cool': esta é uma avó inspiradora

Franck Rodrigues, o criador de conteúdos digitais conhecido pela página @francktravels , partilhou nas redes sociais um dos momentos mais marcantes da sua vida: a primeira viagem de avião do avô, aos 88 anos. Um sonho antigo que se concretizou graças ao neto, numa história que tem emocionado milhares de pessoas.

Depois de uma vida inteira dedicada ao trabalho e ao apoio à família, este senhor de 88 anos realizou finalmente o desejo de viajar de avião e conhecer um destino que sempre despertou a sua curiosidade: os Estados Unidos da América. A viagem, preparada com todo o cuidado, começou ainda antes da partida, com a compra de roupas adequadas às temperaturas negativas do destino.

“Hoje fomos fazer as últimas compras essenciais para a nossa viagem. Como é um destino com temperaturas negativas, viemos comprar um casaco, gorro e luvas de ski”, contou Franck, sublinhando que o mais importante não era estar na moda, mas “seguro e quentinho”. À data da viagem, a sensação térmica no destino rondava os -17 graus.

Para Franck, esta viagem representa muito mais do que um simples destino turístico. “No fundo, ele sabe que ambos somos o porto seguro um do outro”, escreveu, destacando a ligação profunda que os une. “Vê-lo tão entusiasmado faz com que o meu coração esteja constantemente a sorrir.”

O sonho de viajar de avião era partilhado pelos dois avós. A avó de Franck acabou por falecer antes de o conseguir concretizar, mas o neto acredita que esteja agora a ver a felicidade do marido. “Espero que esteja a ver o quanto o avô está a sorrir e entusiasmado com a sua primeira viagem de avião e para um lugar que sempre sonhou conhecer”, partilhou.

A escolha do destino não foi por acaso. O avô sempre demonstrou grande curiosidade pela “América”, como lhe chamava sempre que via notícias relacionadas com o país. Além disso, foi ele quem, em 2019, ajudou o neto a concretizar o sonho de ir estudar para os Estados Unidos. “Sempre me ajudou a alcançar qualquer sonho que tivesse e agora chegou a vez de retribuir”, explicou.

Ao longo da viagem, Franck tem registado vários momentos, mas deixa também um apelo: aproveitar o tempo com quem mais ama. “Uma chamada pode mudar o dia deles, uma mensagem pode fazê-los sorrir. Ainda são da geração onde o amor é real”, escreveu.

Depois de décadas a trabalhar para proporcionar uma vida melhor aos filhos e ao neto, chegou finalmente a vez de este avô viver um sonho só seu. Uma viagem que simboliza gratidão, amor e a certeza de que nunca é tarde para realizar desejos guardados uma vida inteira.