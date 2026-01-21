Tem quase 98 anos, estuda na universidade em Lisboa e os netos dizem que é a mais 'cool': esta é uma avó inspiradora

"Levanto-me entre as 11h e 12h e como um dente de alho": atriz de 67 anos revela segredo para viver bem

Aos 97 anos, Lydia continua a mostrar que a idade não é uma barreira para viver com entusiasmo. Mãe de seis filhos e avó de onze netos, mantém-se ativa, estuda e cuida do seu jardim com a mesma paixão de sempre. Numa entrevista ao IOL, revelou o seu segredo para uma vida longa e feliz: manter a mente desperta.

Lydia nasceu em Hong Kong, filha de pai de Xangai e mãe da Letónia. Passou uma temporada na terra natal da mãe e, aos 14 anos, mudou-se para Portugal. Mais tarde, aos 19, seguiu para o Brasil, onde conheceu o marido português, com quem constituiu família em Portugal.

A hidroginástica acompanhou-a durante anos como grande aliada para se manter em forma, mas é no jardim e nos trabalhos manuais que realmente dedica a maior parte do tempo. "O meu jardim está sempre cheio de flores", contou, mostrando como estes pequenos cuidados diários a mantêm ativa e motivada.

Mesmo com quase um século de vida, Lydia frequenta a universidade sénior, onde encontra motivação e novas aprendizagens. “É vontade de conhecer tudo. Estou na faculdade sénior para me manter ativa. Todos me tratam bem e adoro aprender. Nunca é demais aprender”, diz. “Os meus netos dizem que sou a "cool grandmother", acrescentou.

Para além disso, desloca-se a pé ou de transportes públicos e, por vezes, ainda conduz em trajetos curtos, mostrando que a independência e o movimento são fundamentais para si.

Para Lydia, o segredo está em manter-se sempre ativa: “Temos de fazer coisas interessantes que nos façam trabalhar a mente. Se uma pessoa fica estagnada, leva a depressões. Por isso, devemos fazer sempre algo para a manter a funcionar.”

Lydia é a prova viva de que viver com curiosidade, movimento e paixão transforma a idade em algo bom e não numa barreira. Entre jardinar, aprender e pequenas rotinas que a mantêm ocupada, mostra que a verdadeira longevidade passa por estimular a mente e celebrar cada momento com entusiasmo.

Aos 97 anos, continua a inspirar não apenas os seus filhos e netos, mas todos aqueles que acreditam que a vitalidade é uma escolha diária e que nunca é tarde para aprender, cuidar e viver.