Menina de 13 anos conheceu rapaz no Instagram e marcou encontro em Oeiras. Era um adulto e acabou por violá-la

A investigação teve origem numa denúncia dos pais da menor à PSP
Hoje às 12:37
Um homem foi detido na segunda-feira pelos crimes de violação e abuso sexual agravados de uma menor que conheceu através das redes sociais e com a qual se encontrou em março, em Oeiras, anunciou hoje a PJ.

Segundo Polícia Judiciária (PJ), o detido, com 20 anos, e a criança, com 13, iniciaram contactos em fevereiro, através da rede social Instagram, vindo a conhecer-se pessoalmente um mês mais tarde, passando um dia juntos em Oeiras, no distrito de Lisboa.

Nesse dia, o homem ofereceu bebidas alcoólicas, adulteradas com substância tóxica, à menor, que perdeu a consciência, “vindo a ser sujeita a atos sexuais de relevo, que se repetiram quando recuperou os sentidos”, explicou a PJ.

A investigação teve origem numa denúncia dos pais da menor à PSP, que comunicou os factos à PJ, tendo a investigação permitido a recolha de prova que indicia fortemente o arguido como autor dos crimes.

O homem foi detido na segunda-feira, em cumprimento de mandados de busca domiciliária e de detenção, e será presente a primeiro interrogatório de arguido detido para efeitos de aplicação de medidas de coação.

