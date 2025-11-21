Panela de pressão elétrica com 11 programas automáticos está 102€ mais barata

Este artigo pode conter links afiliados*

Com medo das toxinas? Esta air fryer com cesto em vidro é a solução (e está com desconto)

Se a ideia de usar uma panela de pressão ainda o deixa apreensivo, prepare-se para mudar de opinião. A panela de pressão elétrica Instant Pot está com uma promoção rara na Black Friday: o preço baixou de 203€ para apenas 101€ – exatamente metade do valor original.

E não é apenas o desconto que impressiona. Com mais de 200 unidades vendidas no último mês, uma classificação de 4,8 estrelas e mais de 5.000 avaliações na Amazon, este é claramente um dos produtos mais adorados pelos consumidores. Promoções assim não acontecem todos os dias, especialmente em produtos com esta reputação.

Segurança em primeiro lugar

"Tinha as minhas dúvidas se havia de comprar ou não, mas depois de a usar durante uns meses posso dizer que estou super contente. Sempre tive medo de usar as panelas de pressão e com esta zero problemas", partilha uma compradora.

Ao contrário das panelas de pressão tradicionais, este modelo elétrico controla automaticamente a pressão e a temperatura, eliminando os riscos que tanto assustam. O sistema é completamente seguro e intuitivo, permitindo que até quem nunca usou uma panela de pressão se sinta confortável.

Adquira aqui

11 programas para todas as refeições

A Instant Pot não é apenas uma panela de pressão – é um eletrodoméstico multifunções. Com 11 programas pré-definidos, pode cozinhar carnes, preparar guisados, fazer sopas, cozer legumes a vapor e muito mais. E o melhor: tudo isto até 70% mais rápido que os métodos tradicionais.

"É um produto muito eficaz para fazer comidas saudáveis e com pouco tempo de preparação", confirma um comprador. "Utiliza temperaturas adequadas e exatas, faz a comida de acordo com o modo que se escolhe no tempo exato."

Com uma capacidade de 3 litros, é perfeita para 1 ou 2 pessoas. O design compacto não ocupa muito espaço na bancada e, como explica um utilizador: "Pode-se desmontar e guardar numa gaveta, é bastante intuitiva se investigarmos um pouco, prática, deixamo-la a trabalhar e quando voltamos a comida está terminada."

Vale a pena aproveitar?

Com um desconto de 50%, milhares de avaliações positivas e a capacidade de substituir vários eletrodomésticos, esta é uma das melhores oportunidades da Black Friday. O painel digital facilita a programação, a função de manter aquecido garante que a comida está sempre pronta quando precisar, e a eficiência energética traduz-se em poupança na conta da eletricidade.

Como resume um utilizador: "É um produto que vale cada cêntimo pelo tempo que poupa e a qualidade dos resultados." A 101€ em vez de 203€, raramente encontrará uma promoção melhor.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.