“É uma sensação única”: Visitantes rendidos à diversão deste parque aquático português

Entre redes sociais e sites de viagens, as críticas são esmagadoramente positivas: o Aquapark Fratelli vale mesmo uma visita, já que a diversão é uma garantia, mesmo para adultos, que por algum tempo podem voltar a ser crianças e saltar, escorregar, cair entre amigos ou com os filhos.

Trata-se de um conjunto de diversões insufláveis sobre as águas da Barragem de Queimadela, em Fafe, e é já hoje uma das atrações mais cobiçadas daquela região. Aqui, os visitantes podem encontrar slides, catapultas, trampolins, pirâmides de altura e zonas de escalada, sendo que são equipamentos bastante seguros, com material insuflável de qualidade. As quedas não constituem perigo e todos os que ali se divertem estão equipados com colete de segurança.

A localização do parque faz com que passar aqui o dia seja uma experiência única para quem gosta de natureza, já que em torno dos insufláveis está um cenário natural deslumbrante que complementa perfeitamente a aventura aquática.

As avaliações dos visitantes fazem com que o parque tenha notas máximas no site Tripadvisor. Com classificação de cinco estrelas, os comentários dos visitantes são unânimes em elogiar a experiência. «Super divertido em paisagem natural fantástica», escreveu uma visitante. «Recomendado! São 30 minutos divertidos, principalmente quando partilhados com crianças», pode ler-se também nas avaliações. A temperatura tépida da água da barragem é mencionada por outro visitante como um dos fatores que torna as quedas dos insufláveis mais agradáveis.

O acesso aos insufláveis custa 6 euros para uma sessão de 30 minutos e 10 euros para uma sessão de uma hora. Além dos insufláveis, há também a opção de alugar gaivotas, com ou sem escorrega. As gaivotas com escorrega, que transportam até quatro pessoas, têm um custo de 15 euros por 30 minutos e 25 euros por uma hora.

Para famílias menores ou grupos de até três pessoas (dois adultos e uma criança), as gaivotas sem escorrega estão disponíveis por 8 euros para 30 minutos e 12 euros para 60 minutos. Esta alternativa é perfeita para um passeio mais tranquilo na barragem.

Também pode alugar uma prancha de Stand-Up Paddle por 7 euros para 30 minutos e 10 euros para 60 minutos.