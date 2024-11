AI Innovation Factory é o novo centro de inovação em inteligência artificial em Portugal

Link To Leaders

Acaba de ser inaugurado em Lisboa o AI Innovation Factory, um centro de inovação em Inteligência Artificial (IA) da Microsoft, em parceria com a Accenture, a Avanade e a Unicorn Factory Lisboa.

Localizado no AIhub da Unicorn Factory Lisboa, no bairro de Alvalade, em Lisboa, este projeto tem como principal objetivo "acelerar a adoção da IA por empresas públicas e privadas de todos os setores, contribuindo assim para o crescimento sustentável do país por meio de novos cenários de inovação digital".

Outros artigos:

Start-up indiana de medicina dentária instala-se na incubadora do Politécnico da Guarda

Fundo Europeu de Investimento atribui 90 milhões de euros a três fundos de capital de risco portugueses

"A AI Innovation Factory surge de uma necessidade crescente das empresas se capacitarem para responder aos desafios impostos pela evolução trazida pela IA. De acordo com o estudo Work Trend Index da Microsoft, 79% dos líderes concordam que a adoção da IA é fundamental para as organizações se manterem competitivas. No entanto, 60% temem que a sua empresa não tenha uma visão e um plano para implementá-la", explica a Microsoft em comunicado.

Para responder a este desafio, a Microsoft, a Accenture, a Avanade e a Unicorn Factory Lisboa uniram esforços para criar um ecossistema de inovação que ajuda as empresas e os empreendedores a escalarem as suas soluções de IA em toda a organização, a criarem modelos de governança e a apoiarem a criação e monitorização de práticas responsáveis de IA.

"A criação deste centro de inovação representa não apenas um marco importante para a Microsoft, mas sobretudo para o tecido empresarial português e para o futuro que estamos a construir para Portugal. Acreditamos que a AI Innovation Factory pode ser um verdadeiro catalisador de transformação, que conjuga talento, ideias e inovação, para assim abrir espaço às empresas para liderarem, reinventarem-se e crescerem num contexto empresarial cada vez mais dominado pela transformação digital", afirma Andrés Ortolá, General Manager da Microsoft Portugal.

Com 170 metros quadrados, a AI Innovation Factory dispõe de uma oferta diversificada de espaços de trabalho e formação com capacidade para receber cerca de 40 pessoas. A começar pela sua área de open space, com salas pensadas para uma maior produtividade e trabalho colaborativo, passando pelos espaços de brainstorming dedicados à geração de ideias e planeamento. Por fim, o novo centro de inovação apresenta ainda capacidade para a realização de conferências.

Mas mais do que um novo espaço, a AI Innovation Factory é, também, uma plataforma de inspiração e ideação onde as empresas vão poder ter acesso a demos e casos reais, bem como a especialistas da indústria, reforça a tecnológica, referindo que "estes especialistas vão facilitar a identificação de oportunidades e priorização de casos de uso de IA, em estreita conexão com o ecosistema de start-ups e nativos digitais.

A AI Innovation Factory vai disponibilizar três fases de trabalho imersivo no local. Num primeiro momento, será realizado um envision workshop dirigido a decisores-chave das diferentes áreas das empresas, durante o qual terão acesso a especialistas da indústria e tecnologia, demos e casos reais, seguindo uma metodologia testada e comprovada. Em seguida, os participantes vão integrar strategy discussions para compreender os objetivos e desafios da organização, priorizar casos de uso, e elaborar um roadmap de implementação alinhado com os objetivos estratégicos da empresa. Por fim, o programa encerra com três momentos: architecture design sessions orientadas para o desenho dos requisitos técnicos de implementação da solução de IA; rapid prototype workshops para implementar ideias-chave em sprints de dois a três dias; e um programa de formação integrado com possibilidade de certificado.

Nos últimos meses, as equipas responsáveis têm desenvolvido este projeto nas instalações da Microsoft no Parque das Nações, em Lisboa, bem como nas sedes dos restantes parceiros. Até ao momento, já foram entregues programas de capacitação em IA em sete setores diferentes, com foco em diferentes departamentos e funções dentro das organizações.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders