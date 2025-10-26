Facebook Instagram
Dinheiro

IA cada vez mais usada por cibercriminosos

Novo relatório alerta para a intensificação das ameaças cibernéticas, com ataques de ransomware mais sofisticados, uso de inteligência artificial e maior profissionalização dos criminosos digitais

Link To Leaders
Hoje às 12:00
Inteligência artificial
Inteligência artificial

Outros artigos:

 

“Relatório de Tendências e Ciberameaças – 1º semestre de 2025”, elaborado pela NTT DATA, aponta para uma intensificação sem precedentes na evolução das ameaças cibernéticas. A crescente sofisticação dos grupos de ransomware, o uso ofensivo de inteligência artificial e a padronização dos acessos iniciais a sistemas empresariais estão a transformar o panorama da cibersegurança mundial.

O documento revela que o atual contexto global é caracterizado pela convergência de múltiplos fatores de risco — instabilidade geopolítica, alterações climáticas extremas e ataques cibernéticos — que se interligam e amplificam mutuamente os seus impactos. Este cenário coloca uma pressão acrescida sobre as infraestruturas críticas, que se tornaram o principal alvo das operações criminosas digitais.

De acordo com o relatório, as interrupções operacionais são hoje o principal impacto negativo sentido pelas organizações, seguidas do aumento dos investimentos em deteção e resposta a incidentes e do pagamento de resgates em ataques de ransomware. Este ambiente tem contribuído diretamente para a escalada do custo global do cibercrime, que atingiu os 10,5 biliões de dólares anuais em 2025, segundo estimativas da Cybersecurity Ventures, podendo chegar aos 15 biliões até ao final do ano se a tendência se mantiver.

A utilização de inteligência artificial está a alterar o modus operandi das campanhas de ataque. A tecnologia tem sido explorada para desenvolver campanhas de engenharia social mais convincentes, criar identidades falsas e gerar deepfakes e desinformação com objetivos eleitorais ou económicos. A automação de ataques e a criação acelerada de scripts maliciosos reduzem as barreiras à entrada para agentes com pouca experiência técnica, alargando o espetro de ameaças.

O relatório observa ainda uma redução de 8% na variabilidade de impacto entre setores, o que demonstra que todos os segmentos empresariais estão expostos. A administração pública continua a ser o setor mais visado, seguida da educação, das finanças e dos serviços de tecnologias de informação.

O relatório identifica também um nível de profissionalização sem precedentes entre os grupos criminosos digitais

Entre as novas ferramentas utilizadas por agentes maliciosos destacam-se o FraudGPT e o WormGPT, que automatizam campanhas de spear phishing, e os sistemas de clonagem de voz e vídeo, que conseguem contornar mecanismos tradicionais de verificação de identidade. O modelo malware-as-a-service também se fortalece, com milhões de credenciais comprometidas diariamente.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.

 

Mais Vistos
00:07:02
Secret Story
Ana recebe um trunfo na gala! Saiba para quem foi a nomeação direta que causou tensão
tvi
00:03:07
Secret Story
Marisa revelou o segredo enquanto dormia? Correria ao confessionário já começou
tvi
00:01:46
Secret Story
Sandro revela que combinou jogo de casal com Liliana e Fábio
tvi
00:01:46
Secret Story
Jogo de casal combinado entre Liliana e Fábio? Veja a resposta de Cristina Ferreira à justificação de Sandro
tvi
Destaques IOL
Celebridade
Lembra-se de Susan Boyle? Reapareceu nos últimos dias e é impressionante como está diferente
Tragédia
Menino de 12 anos morreu depois de experimentar uma tendência que viu no TikTok
Portugal
Há duas experiências portuguesas no top 20 das melhores do mundo do TripAdvisor
Dicas
Como limpar o forno sem esfregar e deixá-lo como novo
Mais Lidas
Unidade Especial de Polícia 
Tiroteio em Setúbal: confronto violento mobiliza Unidade Especial de Polícia 
cnn
Elisabete Moutinho
Filha de Elisabete Moutinho vai parar ao hospital: «O médico pensava que não ia ser nada, mas quando viu...»
Famosos
"Manel, você está bem?": em direto, Manuel Luís Goucha sofre grande susto!
selfie
Charlotte Phillips
Estavam a milhares de quilómetros de casa, num hospital na Índia. Conheceram-se e apaixonaram-se
cnn
Famosos
Marcia Soares surpreendida: "Quando cheguei a casa, deparei-me com isto à frente da porta"
selfie
Resultados Legislativas 2022 em tempo real