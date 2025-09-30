Facebook Instagram
Até 2027, metade dos atendimentos ao cliente deverão ser feitos por IA

Uma pesquisa internacional aponta como provável que até 2027 metade dos serviços de atendimento ao cliente sejam efetuados através de inteligência artificial

Link To Leaders
Há 2h e 6min
Inteligência artificial
A 7.ª edição do relatório “State of Service”, da autoria da Salesforce, analisou o impacto da tecnologia no atendimento ao cliente e na otimização de processos, quer para os consumidores quer para as empresas.

Numa primeira abordagem, a análise (que envolveu entrevistas a 6.500 profissionais, de vários países), indicia que, a manter-se o ritmo atual, até 2027 a inteligência artificial (IA) deverá assegurar 50% dos casos de atendimento ao cliente, um aumento significativo face aos atuais 30%. Além disso, 84% dos profissionais acredita que as interações com a inteligência artificial aumentam o acesso de diferentes grupos de consumidores aos serviços, o que também contribui para criar um atendimento ao cliente mais inclusivo e eficaz.

Por outro lado, constata ainda que a utilização de ferramentas de IA influencia, positivamente, os resultados das empresas. Aliás, de acordo com a pesquisa, a expectativa aponta, por um lado, para um crescimento de 20% na receita com vendas adicionais, por outro, para a redução em cerca de 20% dos custos de atendimento, associados à redução da mão de obra nesta área de atividade.

Também para os profissionais que continuam na linha da frente do atendimento ao cliente parece haver alguns benefícios. O facto de a IA poder resolver 20% mais rápido as situações de rotina, permite que aqueles “ganhem” cerca de 4 horas por semana para se poderem dedicar a atividades mais complexas.

A Salesforce não deixa de destacar a importância de preparar os profissionais para o novo cenário que a IA está a criar, para que estejam capacitados para utilizar esta tecnologia como uma aliada.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

 

