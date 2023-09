Coca-Cola usa inteligência artificial para criar edição limitada

A multinacional Coca-Cola recorreu à inteligência artificial para criar uma nova edição limitada, nas versões regular e zero sem açúcar. Chama-se Coca-Cola Y3000, na produção da qual a tecnologia de inteligência artificial (IA) foi usada para desenvolver perfis de sabores e combinações.

Numa primeira fase, os investigadores da Coca-Cola analisaram e recolherem informações sobre quais as preferências e tendências de sabores, procurando perceber o que os consumidores esperavam do futuro da bebida. Depois de toda a informação recolhida foi processada pelo sistema de inteligência artificial da multinacional para ajudar a desenvolver diferentes perfis combinações.

Além desta vertente, a inteligência artificial também foi usada para desenvolver a embalagem futurística da nova bebida, uma embalagem mais fina, com um logotipo pixelado, cores cromadas e tons de roxo, rosa e azul. Trata-se de um “um sabor futurista cocriado com inteligência humana e artificial”, explicou a multinacional. Oana Vlad, diretora senior de estratégia global da Coca-Cola, afirmou que “com a ajuda da tecnologia alimentada por IA, a Coca-Cola Y3000 Zero Sugar imagina como poderá ser uma Coca-Cola do futuro e introduz experiências inovadoras para explorar o futuro”.

Para acompanhar esta edição limitada, a multinacional anunciou ainda a parceria com a marca de luxo Ambush para lançar uma coleção de roupa.

