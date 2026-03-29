Quer reforçar as suas competências em inteligência artificial? Siga estas 7 dicas

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A inteligência artificial está a acelerar a transformação do mercado de trabalho e a exigir novas competências aos profissionais. De acordo com o Fórum Económico Mundial, cerca de 44% das competências dos trabalhadores deverão mudar até 2027. Dados do LinkedIn Future of Work Report indicam que a literacia em inteligência artificial está entre as competências que mais rapidamente estão a crescer a nível global, refletindo a crescente integração destas ferramentas no quotidiano das empresas.

Perante este cenário, especialistas da Gi Group Holding, fornecedor global em serviços de Recursos Humanos, sublinham que compreender o potencial da IA e investir no desenvolvimento de novas competências será determinante para acompanhar a evolução do mercado de trabalho e continuar a ser relevante.

“A integração da inteligência artificial no mundo do trabalho não é apenas uma questão tecnológica, mas também humana. As empresas e os profissionais têm de aprender a utilizar estas ferramentas para aumentar a eficiência, sem perder de vista competências como adaptabilidade, pensamento crítico e inteligência emocional, que serão cada vez mais determinantes nesta transformação”, explica Mariana Delgado, Head of Qibit, marca da Gi Group Holding especializada no recrutamento de IT.

Para ajudar os profissionais a adaptarem-se a este novo contexto, a Qibit partilha recomendações para que possam desenvolver competências em IA e preparar a carreira para o futuro.

1. Compreender os fundamentos da IA

Conhecer conceitos básicos como inteligência artificial, machine learning ou automação ajuda a perceber como estas tecnologias estão a transformar diferentes setores.

2 Explorar ferramentas de IA no dia-a-dia

Ferramentas de inteligência artificial generativa podem apoiar tarefas como análise de informação, organização de ideias ou criação de conteúdos.

3. Investir em formação especializada

Cursos online, certificações ou formações curtas permitem desenvolver competências técnicas cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho.

4. Desenvolver literacia de dados

A capacidade de interpretar dados e trabalhar com informação digital será cada vez mais relevante em várias funções.

5. Acompanhar tendências tecnológicas

Seguir relatórios internacionais, especialistas e publicações sobre tecnologia ajuda a antecipar mudanças no mercado de trabalho.

6. Adaptar competências ao novo contexto profissional

À medida que algumas tarefas são automatizadas, cresce a importância de competências ligadas à análise, tomada de decisão e gestão de processos.

7. Reforçar competências humanas

Competências como pensamento crítico, criatividade, comunicação e inteligência emocional tornaram-se ainda mais relevantes num contexto de crescente automação.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.