Dicas
Inteligência artificial
Inteligência artificial

Quer reforçar as suas competências em inteligência artificial? Siga estas 7 dicas

Link To Leaders
Hoje às 09:00
Fundo sediado em Lisboa investe em start-up britânica que transforma ténis em objetos inteligentes

Num mercado de trabalho cada vez mais automatizado e moldado pela inteligência artificial (A), compreender a tecnologia deixou de ser uma opção. Siga estas sete dicas para preparar a sua carreira para o futuro

Outros artigos:

A inteligência artificial está a acelerar a transformação do mercado de trabalho e a exigir novas competências aos profissionais. De acordo com o Fórum Económico Mundial, cerca de 44% das competências dos trabalhadores deverão mudar até 2027.  Dados do LinkedIn Future of Work Report indicam que a literacia em inteligência artificial está entre as competências que mais rapidamente estão a crescer a nível global, refletindo a crescente integração destas ferramentas no quotidiano das empresas.

Perante este cenário, especialistas da Gi Group Holding, fornecedor global em serviços de Recursos Humanos, sublinham que compreender o potencial da IA e investir no desenvolvimento de novas competências será determinante para acompanhar a evolução do mercado de trabalho e continuar a ser relevante.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“A integração da inteligência artificial no mundo do trabalho não é apenas uma questão tecnológica, mas também humana. As empresas e os profissionais têm de aprender a utilizar estas ferramentas para aumentar a eficiência, sem perder de vista competências como adaptabilidade, pensamento crítico e inteligência emocional, que serão cada vez mais determinantes nesta transformação”, explica Mariana Delgado, Head of Qibit, marca da Gi Group Holding especializada no recrutamento de IT.

Para ajudar os profissionais a adaptarem-se a este novo contexto, a Qibit partilha recomendações para que possam desenvolver competências em IA e preparar a carreira para o futuro.

1. Compreender os fundamentos da IA

Conhecer conceitos básicos como inteligência artificial, machine learning ou automação ajuda a perceber como estas tecnologias estão a transformar diferentes setores.

2 Explorar ferramentas de IA no dia-a-dia

Ferramentas de inteligência artificial generativa podem apoiar tarefas como análise de informação, organização de ideias ou criação de conteúdos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

3. Investir em formação especializada

Cursos online, certificações ou formações curtas permitem desenvolver competências técnicas cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho.

4. Desenvolver literacia de dados

A capacidade de interpretar dados e trabalhar com informação digital será cada vez mais relevante em várias funções.

5. Acompanhar tendências tecnológicas

Seguir relatórios internacionais, especialistas e publicações sobre tecnologia ajuda a antecipar mudanças no mercado de trabalho.

6. Adaptar competências ao novo contexto profissional

À medida que algumas tarefas são automatizadas, cresce a importância de competências ligadas à análise, tomada de decisão e gestão de processos.

7. Reforçar competências humanas

Competências como pensamento crítico, criatividade, comunicação e inteligência emocional tornaram-se ainda mais relevantes num contexto de crescente automação.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Fundo sediado em Lisboa investe em start-up britânica que transforma ténis em objetos inteligentes
Software português transforma fatura em dados com a ajuda da inteligência artificial
Já tem um código com os seus familiares? Só assim vai estar protegido contra burlas com Inteligência Artificial
Lisboa já tem uma parafarmácia sem funcionários e sem filas. Tudo suportado por inteligência artificial