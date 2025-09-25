Facebook Instagram
Dinheiro

77% dos líderes empresariais planeiam gerar receita através de novas soluções de IA

Um estudo da Emergn traz um alerta aos líderes empresariais que apostam na IA para impulsionar o crescimento das receitas

Link To Leaders
Hoje às 08:32
Inteligência artificial
Inteligência artificial
Estes são os cortes de cabelo mais bonitos que vão ser a tendência deste outono

Outros artigos:

De acordo com uma nova pesquisa da consultora Emergn - Intelligent Delusion - 77% dos líderes empresariais pretendem gerar receitas com novas soluções de inteligência artificial (IA) no próximo ano, mas 57% dizem que as expetativas em relação à IA estão a crescer mais rapidamente do que sua capacidade resposta.

Mas a pesquisa destaca que embora as iniciativas de IA possam parecer inteligentes, estratégicas e inevitáveis, os líderes temem que elas acabem por fracassar se as capacidades humanas e a preparação organizacional forem superestimadas.

A crescente desconexão entre as ambições e capacidades da inteligência artificial é outro dos pontos abordados na pesquisa. É esperado otimismo em relação a futuros projetos de IA, considerando que 81% das organizações globais relataram um retorno positivo sobre o investimento em iniciativas de IA no último ano. No entanto, destaca a Emergn, espera-se que muitas organizações enfrentem desafios significativos para acompanhar as expetativas em rápida evolução.

57% dos líderes globais reconhece que suas aspirações em IA estão a superar as suas capacidades atuais. E a componente humana também não pode ser ignorada, com 55% dos líderes empresariais globais a relatarem que não conseguirão atingir os seus objetivos de IA sem talento, design focado em resultados e integração de mercado.

A crescente pressão nesta matéria reflete-se na necessidade das organizações contratarem ou desenvolverem a expertise humana para supervisão estratégica e direção tecnológica, o que é crucial para aqueles que querem aproveitar ao máximo o potencial da IA.

A par destas vertentes, a pequisa constata ainda que os líderes empresariais cada vez mais reconhecem que uma gestão de produtos forte é essencial para preencher a lacuna entre ambição e execução.

Nos últimos 12 meses, 87% dos líderes assumiram ter aumentado o investimento em gestão de produtos, incluindo a expansão de funções, ferramentas e processos. Essa mudança estratégica é corroborada por 65% dos líderes que acreditam que a gestão de produtos será fundamental para a estratégia das suas empresas no próximo ano, impulsionando a inovação, a tomada de decisões informadas e o crescimento sustentável a longo prazo, em comparação com apenas 26% que sentiam o mesmo no ano anterior. Em suma, a gestão eficaz de produtos agora é vista como um motor tanto para a excelência operacional quanto para a vantagem competitiva.

Essa mudança reforça a ideia de que fechar a lacuna entre a promessa da IA ​​e a sua aplicação prática e geradora de receita exige uma liderança visionária e uma a sólida disciplina de gestão de produtos nos níveis mais altos da organização.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

RELACIONADOS
Estes são os cortes de cabelo mais bonitos que vão ser a tendência deste outono
Da lasanha de panela ao bolo de castanhas: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono
É oficial: o melhor azeite do mundo é português, dizem peritos internacionais
Este truque garante castanhas assadas iguais às da rua em apenas 25 minutos
Sem ovo ou pão ralado: eis o segredo nesta região espanhola para terem o melhor peixe frito
Mais Vistos
00:06:37
Secret Story
Sandro perto de um segredo? «Acho que são os filhos...»
tvi
00:01:29
Dois às 10
Gonçalo Quinaz anuncia separação polémica de figuras públicas: «Eu sabia que aquilo era uma questão de tempo»
tvi
00:05:10
Secret Story
Dylan quer afastar-se de Vera? «Já percebi que alguma coisa não está bem»
tvi
00:37:56
Dois às 10
Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa
tvi
Destaques IOL
Histórias de amor
Estou à espera de bebé… e o pai é o meu cunhado: "não sei o que fazer"
Tasca
Esta tasca com preços de 10 euros é a preferida do chef Ljubomir
Receitas
Alice Alves revela receita de família: o tiramisù "perfeito" da mãe
Corte de cabelo
Estes são os cortes de cabelo mais bonitos que vão ser a tendência deste outono
Mais Lidas
Azeite
É o melhor azeite de Portugal e vende-se no supermercado
versa
Maria Branyas Moreira
Maria viveu 117 anos e era "uma exceção" que os cientistas queriam compreender. Pela primeira vez, foi possível separar a velhice da doença
cnn
Dois às 10
«Era uma questão de tempo...»: Famoso casal da televisão portuguesa prestes a anunciar separação?
tvi
Afonso Leitão
Afonso Leitão surpreende todos com declaração de amor rara: «Transformaste a minha vida»
Gemeas clements
Foram consideradas as gémeas mais bonitas do mundo, logo à nascença. Veja como estão agora
Restaurante
No “maior achado do Porto” a comida parece saída da casa dos nossos avós
versa