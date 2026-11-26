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Uma análise da Shakers (plataforma europeia especializada em talento tecnológico e inteligência artificial), verificou que das 4.938 ofertas de emprego tecnológico analisadas em Portugal, 254 procuram profissionais especializados em inteligência artificial (IA), representando 5,1% do total. Estes números acompanham a tendência europeia já que, segundo a Shakers, a procura por perfis especializados em IA mais do que duplicou no último ano, registando um crescimento de 132%, de 94 posições publicadas entre novembro de 2024 e outubro de 2025 para 218 posições entre novembro de 2025 e outubro de 2026.

Verifica-se que a inteligência artificial está a transformar as necessidades de contratação das empresas, impulsionando a procura de profissionais capazes de desenvolver, integrar e implementar soluções tecnológicas em ambientes reais de negócio. E esta forma de trabalhar reflete-se também na evolução dos projetos.

Segundo o estudo “State of European AI Builders 2026“, desenvolvido pela Shakers, 46% dos profissionais tecnológicos a nível ibérico afirmam ter levado a maioria ou a totalidade dos seus projetos de IA para produção, 11% acima da média europeia, situada nos 35%.

Os resultados refletem a passagem da IA de uma fase de experimentação para uma utilização mais integrada nas operações das empresas, assumindo um papel concreto no desenvolvimento de soluções tecnológicas.

Novas profissões ganham espaço



O aparecimento de novas funções e de uma maior especialização das competências tecnológicas tem sido uma realidade nas empresas. De acordo com o “State of European AI Builders 2026”, 49% dos profissionais europeus já dedicam a maior parte do seu tempo à supervisão de sistemas de IA (32%) ou à arquitetura e definição de problemas (17%), superando os 32% que se concentram na produção manual. Além disso, 73% mantêm pelo menos um agente ou fluxo de trabalho de IA ativo.

No caso português, os AI/LLM Engineers são os perfis especializados em IA mais procurados, representando 23% das 254 ofertas de emprego nesta área identificadas pela Shakers, seguidos dos Machine Learning Engineers (9%) e dos AI Solutions Architects/Engineers (6%).

Por detrás desta transformação está a crescente relevância de um perfil profissional ainda pouco conhecido fora do setor tecnológico: o AI Builder. Concentra-se na aplicação prática da tecnologia e as suas funções incluem a orquestração de modelos e agentes de IA, a integração com sistemas empresariais, a avaliação de resultados e a implementação de soluções em ambientes de produção.