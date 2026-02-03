Facebook Instagram
Afinal, como podemos distinguir uma imagem real de uma gerada por IA?

Com o avanço da inteligência artificial, cada vez mais imagens realistas são criadas digitalmente, tornando difícil distinguir o que é real do que foi gerado por IA
Hoje às 16:39
Deepfake
Deepfake
Foto: freepik
Já tem um código com os seus familiares? Só assim vai estar protegido contra burlas com Inteligência Artificial

Com o avanço da inteligência artificial, cada vez mais imagens realistas são criadas sem qualquer base no mundo real, tornando difícil distinguir o que é verdadeiro do que é artificial.

Citado pelo site Debate Uruguay, um estudo recente da Microsoft revelou que 62% das pessoas não conseguem diferenciar corretamente uma imagem real de uma gerada por IA, mesmo quando possuem algum treino visual.

As ferramentas modernas de IA conseguem reproduzir texturas, iluminação e composições complexas com qualidade fotográfica, sendo usadas tanto em contextos criativos legítimos como para conteúdos enganosos que podem manipular opiniões e informações. Ao contrário da edição tradicional, a IA gera cada imagem a partir do zero, com base num prompt de texto, sem uma fonte real.

Sinais visuais que podem ajudar a identificar imagens geradas por IA incluem:

  • Detalhes anatómicos estranhos, como dedos ou mãos deformados;
  • Olhos ou expressões faciais excessivamente perfeitos ou “vazios”;
  • Fundos com texturas repetitivas ou sombras incoerentes;
  • Texto e logótipos malformados ou ilegíveis;
  • Padrões repetitivos em superfícies como tecidos, relva ou nuvens.

Para além da observação, existem métodos técnicos que ajudam a verificar a autenticidade de uma imagem:

  • Metadados (EXIF): muitas imagens reais contêm informação de câmara, geolocalização ou ISO, ausente nas imagens geradas por IA;
  • Pesquisa inversa de imagens: ferramentas como Google Lens ou TinEye ajudam a identificar se a imagem já existe noutros contextos;
  • Detetores especializados de IA: aplicações baseadas em aprendizagem automática analisam padrões digitais complexos para estimar se uma imagem foi gerada artificialmente.

Apesar destas estratégias, a capacidade humana para distinguir o real do artificial continua limitada. Estudos mostram que mesmo com imagens relativamente simples, muitas pessoas acertam apenas 54% das vezes, pouco acima do acaso.

Especialistas alertam que a dificuldade em detetar imagens artificiais tem impactos diretos na difusão de notícias falsas, manipulação política e desinformação. Por isso, a combinação de análise visual, ferramentas técnicas e verificação de fontes confiáveis é essencial.

 

