IA vai roubar empregos? Há mais pessoas com medo do que otimistas

Um estudo do Pew Research Center realizado em 37 países revela que o impacto da Inteligência Artificial no mercado de trabalho continua a ser encarado sobretudo com apreensão, particularmente nas economias mais desenvolvidas e entre os adultos mais jovens

A confiança na regulação da Inteligência Artificial (IA) varia consoante a perceção que as populações têm de cada país, conclui um novo estudo sobre IA do Pew Research Center. A análise é assinada, entre outros investigadores, por Moira Fagan, investigadora sénior da instituição.

Segundo o relatório, no Bangladesh, Malásia, Paquistão, Sri Lanka, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, a população confia mais na China do que nos Estados Unidos (EUA) ou na União Europeia (UE) para a governação da IA.

Tendo em conta os outros sete países de rendimento médio onde esta pergunta foi feita, uma mediana de 43% confia na China para regulamentar a IA, 35% confia nos EUA e 34% na UE.

“As opiniões favoráveis sobre a China tendem a ser bastante elevadas nos países de rendimento médio – e em muitos lugares melhoraram desde o ano passado, o que provavelmente contribui para os níveis elevados de confiança que vemos na China nesta dimensão específica”, explicou Fagan à Euronews Next.

O relatório, baseado num inquérito realizado entre fevereiro e junho de 2026 a mais de 50 000 pessoas em 37 países, analisa também as opiniões sobre o impacto da IA no mercado de trabalho.

Em particular, mais pessoas esperam que a IA leve à redução de postos de trabalho do que à criação de empregos, indica o estudo. Uma parte significativa dos inquiridos admite, contudo, não saber ao certo que efeito a IA terá no número de oportunidades de emprego.

O inquérito mostra ainda que as preocupações com perdas de emprego devido à IA são especialmente fortes nos países mais ricos.

Na Austrália, Coreia do Sul e EUA, cerca de sete em cada dez adultos, ou mais, acreditam que a IA provocará perda de empregos nos próximos 20 anos.

De forma semelhante, os países mais ricos estão mais preocupados com a possibilidade de a IA agravar as desigualdades económicas do que os países de rendimento médio, destaca o relatório.

De acordo com Fagan, estas tendências parecem estar ligadas a outros dados, incluindo o grau de familiaridade das pessoas com esta tecnologia.

“As pessoas nos países mais ricos têm mais probabilidade de dizer que ouviram falar ou leram muito sobre IA. E verificámos também que quem tem maior conhecimento da IA tende mais a acreditar que ela levará à perda de empregos”, disse.

Mas há um ponto comum que aproxima alguns países de elevado e de médio rendimento: os adultos jovens dos 18 aos 34 anos estão mais preocupados com perdas de emprego relacionadas com a IA do que as gerações mais velhas. É o que acontece em países como Canadá, França, Singapura, Suécia, Indonésia, Índia e Malásia, segundo o inquérito.

As diferenças de opinião são menos marcadas quanto ao aumento da presença da IA na vida quotidiana. Nos 37 países, uma mediana de 37% está mais preocupada do que entusiasmada, enquanto 41% se declaram simultaneamente preocupados e entusiasmados, revela o estudo.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.