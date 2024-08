Empresa portuguesa lança móveis desenhados por inteligência artificial

Link To Leaders

A Antarte, conhecida marca portuguesa de mobiliário que está presente em quatro continentes, é a primeira a lançar móveis criados por Inteligência Artificial. A empresa lançou um cadeirão e um móvel de televisão, recorrendo à tecnologia.

“Tivemos a ousadia de solicitar à IA que desenhasse um conjunto de móveis. Não fomos apenas buscar inspiração a esta tecnologia. As criações propostas pela IA foram retocadas em pormenores de forma a agilizar a sua passagem à fase de produção. São produtos de excelente qualidade estética e que combinaram o uso de inteligência humana e inteligência artificial”, afirma Mário Rocha, fundador, CEO e diretor criativo da Antarte.

O algoritmo respeitou os briefings do diretor criativo e da Antarte, que solicitaram à IA que criasse peças em linha com o design intemporal que é a imagem da marca há mais de 25 anos. O resultado final traduziu-se em dois cadeirões e um móvel de TV.

O móvel é de carvalho natural com pés e puxadores metálicos pretos, enquanto o cadeirão conta com uma estrutura de madeira natural e o estofado em tecido bege.

Há poucos meses a marca inaugurou o Antarte Museum, o primeiro museu da Europa dedicado à história da Marcenaria.

As duas peças já podem ser compradas online ou numa das 13 lojas Antarte em Portugal. O cadeirão custa 920 euros, enquanto o móvel de TV tem o preço de 2720 euros.

