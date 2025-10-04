Pagaqui cria ferramenta com IA para simplificar o comércio local

Outros artigos:

A Pagaqui lançou uma nova funcionalidade baseada em Inteligência Artificial (IA) destinada a simplificar e acelerar o processo de pagamentos de faturas no comércio local. O SmartEye foi integralmente desenvolvido pela equipa da fintech portuguesa e permite, através da câmara de um telemóvel ou de um Terminal de Pagamentos Automático (TPA), captar e interpretar em segundos os dados necessários para pagamento (entidade, referência e montante) a partir de documentos físicos ou digitais, seja em papel, PDFs, SMS, fotografias ou capturas de ecrã.

Ao incorporar tecnologias avançadas de machine learning e visão computacional, através da IA, o SmartEye automatiza um processo que até agora dependia da introdução manual de dados. O facto de não ser preciso perder tempo a introduzir manualmente todos os dados do pagamento, bastando apontar a câmara e deixar que o SmartEye interprete os dados com precisão, é uma das vantagens desta tecnologia.

Para os comerciantes, a introdução desta ferramenta significa maior agilidade no atendimento e menos tempo perdido com tarefas administrativas. Para os consumidores, representa conveniência, confiança e a certeza de que podem gerir os seus pagamentos de forma mais simples e intuitiva, independentemente do canal em que recebem a informação.

João Rosa de Carvalho, CEO da Pagaqui, explicou que “com o SmartEye, colocamos a IA ao serviço das pessoas e dos negócios locais, resolvendo um problema real do quotidiano com tecnologia de ponta, sem perder de vista aquilo que nos distingue: a proximidade, a confiança e a transparência com o cliente”.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders