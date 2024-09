As 100 pessoas do mundo mais influentes em Inteligência Artificial são...

Outros artigos:

A lista “The 100 Most Influential People in AI”, da Time, reúne as personalidades internacionais mais influentes no setor da inteligência artificial em 2024, aquelas que, de alguma forma, estão a moldar o ecossistema mundial e os negócios relacionados com a inteligência artificial.

Realizada pela revista Time, a “The 100 Most Influential People in AI” inclui desde executivos, a personalidades famosas e críticos, de vários setores de atividade. São os exemplos de Jensen Huang, CEO da Nvidia, Sundar Pichai, CEO do Google, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, Satya Nadella, CEO da Microsoft, Sam Altman, CEO da OpenAI, ou ainda a atriz norte-americana Scarlett Johansson.

A lista, refira-se, está dividida em quatro áreas: líderes (responsáveis de grandes empresas); visionários (onde se enquadram consultores e diretores); intelectuais (aqueles que ajudam a idealizar a IA); e ainda os formadores de opinião. Consulte a listagem completa.

Líderes

Sundar Pichai, CEO do Google e Alphabet

Satya Nadella, CEO da Microsoft

Sasha Luccioni, líder de IA e Clima do Hugging Face

Sam Altman, CEO da OpenAI

Jensen Huang, CEO da Nvidia

Rohit Prasad, vice-presidente e cientista-chefe de IA Geral da Amazon

Cari Tuna, presidente da Open Philanthropy

Zhuang Rongwen, diretor da administração de cyberspace da China

Mark Zuckerberg, CEO da Meta

Demis Hassabis, CEO e cofundador do Google DeepMind

C.C. Wei, presidente e CEO da TSMC

Masayoshi Son, presidente e CEO do SoftBank

Faisal Al Bannai, secretário-geral do Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada (ATRC) dos Emirados Árabes

Liang Rubo, CEO e cofundador da ByteDance

Wang Xiaochuan, fundador e CEO da Baichuan

Pensadores

Ray Kurzweil, pesquisador principal e visionário de IA do Google

Ilya Sutskever, cofundadora da Safe Superintelligence

Albert Gu, professor de deep learning na Universidade Carnegie Mellon e cofundador da Cartesia

Andrej Karpathy, fundador do Eureka Labs

Andrew Yao, reitor do Instituto de Ciências Interdisciplinares da Informação na Universidade de Tsinghua

Iason Gabriel, cientista do Google DeepMind

Helen Toner, ex-membro do conselho da OpenAI

Amanda Askell, membro da equipe técnica da Anthropic

Jan Leike, colíder da Anthropic

Chris Olah, cofundador da Anthropic

Beth Barnes, ex-investigadora da OpenAI e fundadora do instituto Model Evaluation and Threat Research (METR)

Ben Zhao, professor e inventor do Nightshade

Geoffrey Irving, diretor de pesquisa do Instituto de Segurança de IA do Reino Unido

Katja Grace, cofundadora e pesquisadora da AI Impacts

Chinasa T. Okolo, pesquisadora do Brookings Institution

Amba Kak, codiretora executiva AI Now Institute

Ethan Mollick, autor do livro “Co-Intelligence”

Patrick Lewis, diretor de Aprendizado de Máquina da Cohere

Becky Pringle, presidente da Associação Nacional de Educação dos EUA

Dwarkesh Patel, apresentador do podcast ‘Dwarkesh’

Yoshua Bengio, fundador e diretor científico do Instituto de IA de Quebec

Daniel Kokotajlo, ex-investigador da OpenAI

Marques Brownlee, youtuber

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders