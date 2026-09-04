O que as crianças devem saber sobre Inteligência Artificial

No regresso às aulas, a Kaspersky explica como os pais podem ajudar os filhos a utilizar ferramentas com inteligência artificial (IA) de forma responsável.

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A inteligência artificial (IA) está cada vez mais presente na aprendizagem das crianças, e por isso, mais do que nunca, é fundamental alertá-las para os perigos que esta ferramenta envolve. Com o regresso às aulas é provável que a IA se torne tão habitual nos estudos como os motores de pesquisa, os dicionários online ou os vídeos educativos. As crianças podem recorrer a assistentes de IA para compreender melhor uma matéria, encontrar ideias para um trabalho, rever um texto, resolver um exercício ou preparar uma apresentação.

Mas apesar das vantagens, a IA também apresenta grandes desafios. Os modelos de IA podem gerar informações falsas que parecem credíveis ou criar imagens enganadoras, levando os utilizadores a tirar conclusões erradas. Por isso, a literacia digital já não passa apenas por saber procurar informação. Também é muito importante que as crianças aprendam a questionar aquilo que encontram, reconhecer possíveis manipulações e proteger os dados que partilham.

E aqui os pais podem estabelecer com os filhos algumas regras simples, porque a IA pode ajudar a explicar uma matéria, sugerir uma estrutura, apresentar exemplos ou criar perguntas para praticar, mas não deve fazer a tarefa completa pela criança.

Também é importante incentivar as crianças a confirmar as respostas da IA através do manual escolar, dos apontamentos das aulas ou de fontes educativas de confiança. Desta forma, a utilização da IA deixa de ser um simples exercício de copiar e passa a ser uma oportunidade para desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de análise.

Um dos erros mais comuns é assumir que uma resposta gerada por IA é 100% verdadeira, quando na realidade um modelo de linguagem produz respostas com base nos padrões que aprendeu durante o treino, prevendo que palavras têm maior probabilidade de surgir umas a seguir às outras.

Por vezes, a resposta está correta. Mas os modelos de IA também podem confundir factos, inventar fontes, citar estudos que não existem ou descrever com toda a confiança acontecimentos que nunca aconteceram.

Estes erros são frequentemente conhecidos como “alucinações” da IA, algo que os pais podem explicar às crianças de forma simples: um modelo de inteligência artificial não “sabe” necessariamente se aquilo que está a dizer é verdade. Quando não tem informação suficiente, pode preencher as lacunas com uma resposta que parece convincente, mas que está errada.

Por tudo isto, as crianças devem aprender que quanto mais importante for a informação, mais cuidado devem ter em confirmá-la. Mas há um conjunto simples de perguntas que podem ajudar as crianças a parar e pensar antes de utilizarem uma informação num trabalho escolar ou de a assumirem como verdadeira. Vejamos:

Qual é a fonte? Se um assistente de IA mencionar um livro, estudo, citação ou acontecimento histórico, a criança deve confirmar se a fonte existe realmente e se é de confiança.

A resposta responde realmente ao que foi pedido? A IA pode produzir um texto bem escrito e convincente, mas interpretar mal a pergunta, apresentar informação demasiado detalhada ou demasiado superficial ou não respeitar as instruções dadas pelo professor.

Consigo explicar isto pelas minhas próprias palavras? Se a criança não compreender a resposta ou não conseguir explicar o raciocínio por si própria, não deve apresentar esse conteúdo como sendo o seu trabalho.

Onde posso confirmar esta informação? Os factos importantes devem ser comparados com o manual escolar, os apontamentos das aulas, recursos educativos oficiais ou várias fontes credíveis.

Devo pedir ajuda a um adulto? Quando a informação diz respeito à saúde, segurança ou a um tema sensível, ou quando simplesmente não parece fazer sentido, falar com um dos pais ou com um professor é sempre uma boa opção.

Agora que o início do ano letivo se aproxima, os pais podem ajudar os filhos a ganhar o hábito de questionar, analisando em conjunto uma resposta gerada por IA para um trabalho escolar. Podem verificar as fontes, identificar eventuais erros e conversar sobre que partes da resposta são úteis, quais estão incorretas e quais precisam de ser reformuladas.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders