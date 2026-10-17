Se trabalha muito com ferramentas de IA saiba como proteger a sua saúde mental

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No mês em que se assinala o Dia Mundial da Saúde Mental (10 de outubro) nunca é demais lembrar alguns cuidados para se proteger da fadiga mental causada pelo trabalho diário com inteligência artificial e, assim, preservar o seu bem-estar mental.

Investigadores do Boston Consulting Group e da Universidade da Califórnia designaram este tipo de cansaço - provocado pelo uso excessivo, interação constante ou supervisão de múltiplas ferramentas de inteligência artificial (IA) - de AI brain fry.

A inteligência artificial entrou nas empresas com a “promessa” de realizar as mesmas tarefas em menos tempo e libertar as pessoas para atividades de maior valor. Contudo, a realidade mostra que a velocidade com que hoje se executa o trabalho pode trazer um efeito perverso, na medida em que o tempo que se poupa, rapidamente é preenchido com novas tarefas, acelerando o ritmo de trabalho.

Por exemplo, um relatório que antes ocupava uma tarde, pode agora ser gerado em minutos — e a tentação é produzir três versões em vez de uma, para depois comparar e rever. Uma campanha multiplica-se em variações quase sem esforço. Ou seja, o trabalho não desaparece, transforma-se. E, sem regras claras, pode mesmo aumentar.

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Um estudo da Universidade da Califórnia observou que a introdução da IA generativa levou a uma intensificação do trabalho, com os profissionais a assumirem mais tarefas em simultâneo. E a tal fadiga que os investigadores chamam de AI brain fry pode estar associada ao aumento de erros, a um maior desgaste na tomada de decisão e à vontade de sair da empresa. O risco é mais elevado entre quem utiliza várias ferramentas em simultâneo ou supervisiona múltiplos agentes de IA.

Como salienta Rita Mexia, Executive Manager Healthcare, Life Sciences & Contact Center da Gi Group, “a inteligência artificial veio para ficar e pode ser uma grande aliada no dia a dia. Mas ganhar tempo não significa acumular mais trabalho. Gerir o próprio ritmo, reconhecer limites e pedir ajuda quando necessário, são competências tão importantes como saber usar a tecnologia”.

É neste contexto que a Gi Group Holding partilha cinco recomendações para quem usa IA diariamente conseguir proteger o seu bem‑estar.

Defina o que é “suficientemente bom”

A facilidade de gerar mais uma versão pode transformar uma tarefa simples num ciclo de revisões sem fim. Antes de começar, decida o resultado de que precisa e pare quando o atingir. Exemplo: limitar-se a duas versões de um texto antes de escolher uma.

Menos ferramentas abertas, mais foco

Cada ferramenta é mais uma fonte de informação a acompanhar. Sempre que possível, trabalhe com uma ferramenta de cada vez e evite ter várias conversas ou agentes de IA a correr em paralelo. Exemplo: escolher uma ferramenta de referência para cada tipo de tarefa.

Faça pausas longe do ecrã

Rever e corrigir o que a IA produz exige atenção constante. Reserve blocos de trabalho sem notificações e faça pausas reais, sem trocar uma ferramenta por outra. Exemplo: uma pausa curta, fora do ecrã, entre tarefas exigentes.

O tempo que a IA poupa não tem de ser preenchido

Se uma tarefa passou a demorar metade do tempo, isso não significa que tenha de fazer o dobro. Quando o volume de trabalho começar a acumular, fale com o seu manager para definir prioridades. Por exemplo: perguntar o que pode deixar de ser feito quando surge uma nova tarefa.

Reconheça sinais de alerta

Dificuldade de concentração, decisões mais lentas ou a sensação de “nevoeiro mental” no fim do dia são sinais a não ignorar. Partilhe com a equipa o que funciona e o que está a gerar sobrecarga e, se o cansaço persistir, procure apoio.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders