Software português transforma fatura em dados com a ajuda da inteligência artificial

O Faturista baseia-se em inteligência artificial (IA) e lê documentos financeiros de forma automática. Foi desenvolvido por Nuno Donato

Hoje às 09:00
Especializado na leitura automática de documentos financeiros, transformando-os em dados, o Faturista é um modelo de Inteligência Artificial desenvolvido por Nuno Donato, com o apoio da comunidade do IA Hoje, que o ajudou a garantir uma maior diversidade de formatos e maior robustez na leitura de documentos nacionais.

O projeto nasceu numa lógica de apoio às empresas portuguesas e de melhoria dos seus processos administrativos, reduzindo o trabalho manual e libertando tempo para atividades de maior valor.

O Faturista é open source e gratuito, e consegue “olhar” para uma fatura em imagem ou PDF e converter essa informação num formato estruturado que, posteriormente, pode ser usado por sistemas de contabilidade, gestão ou reporting das empresas.

Assim, em vez de copiar dados manualmente, o modelo identifica os diferentes campos da fatura – como fornecedor, NIF, datas, valores, IVA e linhas de produtos -, organizando tudo de forma clara e reutilizável.

Contrariamente ao OCR (Reconhecimento Ótico de Caracteres) tradicional, tecnologia que apenas converte texto de imagens em texto digital, o Faturista compreende a estrutura visual e o significado dos campos da fatura, permitindo organizar a informação de forma inteligente e estruturada.

Entre as suas principais funções estão, por exemplo, capacidade de automatizar tarefas administrativas, tratar despesas e recibos de colaboradores, preparar informação para obrigações fiscais, ou apoiar softwares de contabilidade e gestão.

Qualquer empresa, start-up ou organização pode descarregar, usar e integrar o modelo sem custos de subscrição, adaptando-o às suas próprias soluções tecnológicas.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

