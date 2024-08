26% dos portugueses acreditam que a IA pode ser melhor líder que os humanos

De acordo com os resultados de um novo inquérito da Kaspersky, a Inteligência Artificial (IA) está a tornar-se um novo membro da sociedade e atualmente está a assumir novos papéis em domínios em que pode ser bem-sucedida e merecer a confiança dos humanos.

Cerca de 26% dos utilizadores portugueses inquiridos acreditam que a IA pode ser um líder melhor do que os humanos devido à sua imparcialidade. A grande maioria (53%) está preparada para utilizar a IA na gestão da sua vida quotidiana, para a tornar mais eficiente, e 23% utilizaria as suas ferramentas para encontrar o parceiro certo numa aplicação de encontros, revela o estudo Excitement, Superstition and great Insecurity – How global Consumers engage with the Digital World.

De acordo com o estudo, a educação é uma área que também pode sofrer alguma intervenção da IA. Mais de um terço de portugueses questionados (34%) prevê que, num futuro próximo, as crianças possam ser ensinadas através de experiências virtuais e metaversos.

O estudo revela ainda que cerca de 56% dos portugueses inquiridos defendem que a IA já se tornou uma parte inevitável das suas vidas, com mais de 40% a ter uma perspetiva positiva sobre o seu potencial para trazer oportunidades interessantes e melhorar o futuro para todos. A maioria dos portugueses que participaram neste estudo admite que a Inteligência Artificial tem capacidades em áreas criativas – 67% acreditam que é um produtor credível de obras de arte.

A IA também pode ser considerada uma ferramenta preciosa na vida quotidiana. Mais de metade dos inquiridos (53%) gostaria de utilizar a IA para gerir a sua vida quotidiana de forma mais eficiente.

Quase um terço dos portugueses inquiridos (29%) estão dispostos a utilizar um chatbot com base em IA para conversar online, que 23% utilizá-lo-iam para os ajudar a encontrar o parceiro certo numa aplicação de encontros e que quase metade (48%) acredita que as relações humanas vão mudar devido ao impacto da IA, se as personagens virtuais começarem a substituir os parceiros da vida real.

“Estamos a assistir à crescente adoção da IA como uma ferramenta valiosa, que ajuda as pessoas em diversas áreas. Para além das aplicações tradicionais, como o processamento e a análise de dados, a IA está a ser incumbida de funções pessoais mais intrigantes, incluindo o romance, a educação e o trabalho”, afirma Vladislav Tushkanov, gestor do grupo de desenvolvimento de investigação da Kaspersky.

A amostra do estudo incluiu 1000 inquiridos da Alemanha, França e Reino Unido e 500 da África do Sul, Arábia Saudita, Brasil, Cazaquistão, China, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Índia, Indonésia, Itália, México, Portugal, Rússia e Turquia.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders