Quer criar uma experiência diferente para os clientes? Siga estas tendências

Se 2025 fosse um evento, seria aquele onde ninguém quer faltar: cheio de inovação, criatividade e tendências que estão a mudar as regras do jogo no setor de eventos e ativações de marca. Entre hologramas, experiências imersivas e preocupações com o planeta, o público espera mais do que um simples “espectáculo” – quer uma verdadeira conexão.

É neste cenário que a Multilem destaca as 5 tendências que vão marcar o ritmo e redefinir a forma como as marcas se ligam às pessoas.

1. Tecnologia e IA: O encontro entre realidade e autenticidade

A inteligência artificial deixou de ser um mero adereço para assumir o papel principal. Ferramentas como realidade aumentada e conteúdos hiper-realistas permitem criar experiências tão personalizadas que parecem magia. No entanto, esta tecnologia levanta uma questão: será que o que vemos é real ou uma ilusão digital bem trabalhada?

Neste contexto, a autenticidade torna-se essencial. Apesar de os avanços tecnológicos, a emoção de uma experiência física permanece única. A combinação perfeita entre físico e digital já é uma realidade, como demonstrou a Multilem no Google Cloud Day 2024, onde a tecnologia RFID revolucionou a gestão do evento. Desde a monitorização em tempo real a insights estratégicos, este foi um exemplo de como a tecnologia pode surpreender e criar memórias duradouras.

2. Personalização: Jornadas criadas à medida

O público já não quer ser apenas mais um. Os eventos mais marcantes são aqueles que oferecem experiências personalizadas, adaptadas ao estilo e preferências de cada participante.

Com a ajuda da tecnologia, é possível criar agendas exclusivas, oferecer brindes personalizados e integrar experiências que toquem diretamente no emocional. Foi exatamente isso o que aconteceu na colaboração entre a Multilem e a TAP na BTL. Inspirado no universo da aviação, o espaço incluiu lounges elegantes, uma loja exclusiva e uma zona VIP que reforçaram a ligação emocional entre a marca e o público.

3. Sustentabilidade: O novo imperativo dos eventos

A sustentabilidade deixou de ser uma tendência para se tornar uma necessidade. Hoje, não basta criar eventos visualmente impactantes; é fundamental que também sejam responsáveis.

A Multilem Green Initiative é uma resposta a esta exigência. Com foco na reutilização de materiais e numa abordagem regenerativa, a Multilem está a redefinir o design e a construção de eventos. Exemplos como o stand sustentável do Turismo de Portugal, premiado na Fitur 2023, e o Best Sustainable Stand da Alula no Arabian Travel Market 2024, mostram que criatividade e compromisso ambiental podem coexistir, resultando em experiências que encantam o público e cuidam do planeta.

4. Conteúdo: A nova moeda dos eventos

Nos eventos de 2025, o conteúdo é o elemento mais valioso. Mais do que quantidade, é a qualidade que faz a diferença. O público procura experiências significativas, recheadas de narrativas emocionais, momentos genuínos e interatividade.

A Multilem captou este espírito nos principais festivais de verão em Portugal. Com ativações criativas e espaços memoráveis, ajudou marcas a transformar interações simples em conexões emocionais duradouras. Estas experiências mostraram que o conteúdo certo pode reforçar a visibilidade das marcas e criar laços genuínos com o público.

5. Experiências Pop-up: Criatividade no lugar certo, à hora certa

As ativações pop-up tornaram-se uma das ferramentas mais eficazes para capturar a atenção do público. Com designs imersivos, exclusividade e localização estratégica, estas experiências criam momentos únicos e impossíveis de ignorar.

Um exemplo disso mesmo foi a ativação “Takeover Rinascenti” da Multilem com a Arábia Saudita, que transformou centros comerciais em Itália em exposições imersivas das tradições sauditas. O projeto combinou design experiencial e sustentabilidade, demonstrando como as experiências pop-up podem gerar impacto duradouro.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders