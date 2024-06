Europa já tem um Gabinete de Inteligência Artificial

A Comissão Europeia criou o AI Office, um gabinete de trabalho que “visa permitir o futuro desenvolvimento, implantação e utilização da inteligência artificial de forma a que promova benefícios sociais, económicos e inovação, ao mesmo tempo que mitiga os riscos”.

O referido gabinete, destaca a Comissão, terá um papel fundamental na implementação da Lei da IA, especialmente em relação aos modelos de inteligência artificial de utilização geral, assim como na promoção da investigação e da inovação no domínio da IA ​​fiável, posicionando a União Europeia líder nos debates internacionais.

Outros artigos:

Candidaturas para reconhecimento de clusters de competitividade até final de julho

Europa atribui mais de 51 milhões a 80 projetos portugueses na área da alimentação e bioeconomia

O AI Office terá mais de 140 funcionários, e a equipa incluirá especialistas em tecnologia, assistentes administrativos, advogados, especialistas em políticas e economistas. Será composto por uma unidade de Regulation and Compliance, uma unidade de AI Safety, outra de Excellence in AI and Robotics, outra de AI for Societal Good e ainda a unidade AI Innovation and Policy Coordination. Também será missão deste Gabinete garantir a implementação coerente da Lei de IA, apoiando, para o efeito, os órgãos de governação dos Estados-membros.

Além disso, aplicará diretamente as regras para modelos de IA de uso geral, e em cooperação com os criadores de IA, a comunidade científica e outras partes interessadas, coordenará a elaboração de códigos de práticas de última geração, realizará testes e avaliações de modelos de IA de uso geral, solicitará informações, bem como aplicará sanções, quando necessário.