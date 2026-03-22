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Vaticano recorre à IA para traduzir missas em 60 idiomas

O Vaticano adotou um serviço de tradução simultânea com auxílio de inteligência artificial (IA), que permite que os fiéis acompanhem as celebrações em 60 idiomas, utilizando os próprios smartphones

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Há 2h e 15min
Vaticano
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O serviço de tradução simultânea que o Vaticano anunciou recentemente é assistido por inteligência artificial (IA) e vai permitir que os peregrinos e visitantes de todo o mundo acompanhem a celebração das missas na Basílica de São Pedro na sua própria língua, em tempo real, e nos próprios smartphones.

“Seremos capazes de oferecer aos peregrinos liturgias, cantos e leituras traduzidos simultaneamente em 60 idiomas”, assegurou o Cardeal Mauro Gambetti.

Desenvolvida em colaboração com a Translated, e com base numa ferramenta de tradução por IA chamada Lara, a iniciativa representa a primeira aplicação em larga escala de interpretação simultânea por IA num espaço sagrado no Vaticano, com o objetivo de promover a participação atenta e uma compreensão mais profunda entre os diversos povos que se reúnem naquele espaço. De acordo com a empresa, o sistema foi desenvolvido a partir de dados e contribuições de mais de 500 mil tradutores profissionais nativos.

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O acesso ao serviço é simples. Nas entradas, e em pontos identificados dentro da Basílica, os participantes poderão, através de um código QR, aceder a uma página web dedicada que fornecerá traduções de áudio e texto da liturgia em tempo real.

O serviço funciona diretamente num navegador da internet, sem necessidade de baixar nenhuma aplicação ou usar qualquer equipamento especial além do dispositivo pessoal. A previsão é de que o serviço seja implementado progressivamente, nas próximas semanas, durante as principais celebrações na Basílica de São Pedro.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.

 

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