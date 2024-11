Assistente virtual vai responder a questões sobre a Web Summit

Link To Leaders

O Avila Spaces, rede de espaços de cowork, criou uma assistente virtual com inteligência artificial capaz de manter uma conversa em linguagem natural em inglês ou português. Chama-se Aly e foi desenvolvida em parceria com a Elbo Pte, a empresa proprietária da StudentAI.app.

Disponível 24 horas por dia, a Aly responde a várias questões sobre a Web Summit 2024, o evento de tecnologia que decorre na próxima semana (de 11 a 14 de novembro), em Lisboa, e pode ser usada para saber mais sobre o ecossistema de inovação e start-ups em Lisboa.

Entre as perguntas que podem ser feitas à Aly estão, por exemplo: Quais as sessões da Web Summit que irão abordar o tema da inteligência Artificial?; Quais os meios de transporte mais adequados para chegar à Web Summit; Em que locais de Lisboa vai decorrer a Night Summit? ou Quais são os melhores hubs de Lisboa para incubar uma start-up?.

A Aly tem acesso livre e está disponível nas opções de voz e texto. Para interagir com esta IA por voz, é preciso usar o telefone e ligar para o 213 195 000 (o custo é o de uma chamada para a rede fixa nacional).

Para falar com a Aly por mensagem escrita, basta aceder ao site avilaspaces.ai/websummit/ (para a versão em inglês) e avilaspaces.ai/websummit-pt/ (em português). Em breve, o Avila Spaces vai ainda disponibilizar videochamadas e a capacidade de contactar a Aly via WhatsApp.

“Esta iniciativa enquadra-se num projeto-piloto que estamos a desenvolver no âmbito da inteligência artificial e achámos que seria também muito útil para as pessoas que irão participar na Web Summit”, explicou Carlos Gonçalves, CEO Avila Spaces.

