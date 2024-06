Obrigada, Mercadona. Nem acreditamos que vendem cápsulas para o bronzeado por menos de 4 euros

Estas são as 60 praias europeias mais populares no Instagram

Antes de se entusiasmar (como nós!) com as Cápsulas Sol vendidas pela Mercadona, invista primeiro numa linha de proteção solar, porque, acima de tudo, deve mesmo ter cuidado com a exposição ao sol.

Proteção assegurada, não precisamos de deixar de ambicionar ter um tom dourado até ao final do ano. A Mercadona tem o nutricosmético que não podemos falhar neste verão.

As Cápsulas de Sol são um suplemento alimentar que contém betacaroteno, luteína e cobre, que custa 3,95€. Este suplemento é ideal para preparar a pele para a exposição solar, ajudando a obter um bronzeado intenso. As cápsulas atuam estimulando a produção de melanina, o pigmento natural responsável pelo bronzeado da pele e pela sua proteção contra os efeitos dos raios UV.

As Cápsulas Sol contêm uma série de ingredientes muito benéficos para a sua pele. A luteína ajuda a prevenir o envelhecimento celular, enquanto o ómega-3, um ácido gordo, oferece proteção contra a radiação UV, embora não substitua os protetores solares. O betacaroteno, uma pró-vitamina A, estimula a criação de melanócitos, e o cobre promove uma pigmentação mais unificada e homogénea. Além disso, a vitamina C promove a formação de colagénio e a vitamina E previne o envelhecimento celular.

Recomenda-se a ingestão de uma cápsula por dia, de preferência durante a manhã, que devem começar a ser tomadas cerca de um mês antes da exposição solar, durante e até um mês depois