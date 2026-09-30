Vai pedir crédito para comprar casa? Há um dado que não pode ignorar

Fonte: Lusa

Portugal é o quarto país em que a intermediação de crédito tem maior peso na distribuição de crédito à habitação, representando mais de metade, segundo um estudo recentemente divulgado e que analisou 10 mercados europeus.

Que peso têm os intermediários no crédito à habitação em Portugal?

O estudo comparativo, realizado pela Federação Europeia de Consultores Financeiros e Intermediários de Crédito (FECIF), analisou 10 países e concluiu que Portugal foi o quarto entre os 10 analisados com maior peso deste, com 57%.

Que países recorrem mais à intermediação de crédito?

O estudo refere que Portugal fica atrás do Reino Unido (87%), da Polónia (70%) e Eslováquia (60%).

Atrás de si, encontravam-se a Hungria (53%), a Alemanha (45%), a França (38%), Itália (35%), Espanha (25%) e Áustria (15%).

## Quais são os principais desafios identificados em Portugal?

O estudo identificou ainda os principais desafios nos vários mercados tendo, no caso português, sido sublinhados os excessos de reporte, a integração fragmentada de credores e a falta de formação contínua.

Que limitações existem para os intermediários em Portugal?

O inquérito foi coordenado pela associação húngara de intermediários de crédito, FPKOSZ, em nome das associadas da FECIF, associação que passou recentemente a contar com a ANICA entre as suas associadas.

O inquérito apontou ainda algumas limitações no caso português, por ser, a par da França, o único mercado em que os intermediários não têm acesso direito a bases de dados públicas.

Em que ponto está a digitalização do crédito em Portugal?

Portugal, Hungria e Itália foram identificados como mercados a registarem progressos significativos na digitalização dos processos, enquanto França, Alemanha, Áustria, Espanha e o Reino Unido foram categorizados como mercados altamente digitalizados.

Nos restantes indicadores, Portugal acompanha a maioria dos restantes membros.

O que diz a associação portuguesa de intermediários de crédito?

Citado em comunicado hoje divulgado, por ocasião da 4.ª Convenção Nacional da Associação Nacional de Intermediários de Crédito Autorizados (ANICA), que se realiza hoje em Lisboa, o seu presidente, Tiago Vilaça, saudou a integração na FECIF, considerando que permite participar no debate sobre a regulação.

“Uma parte importante das regras que se aplicam à nossa atividade começa a ser discutida a nível europeu. Integrar a FECIF permite-nos participar nesse debate desde o início e contribuir com a experiência de um mercado onde a intermediação já tem um peso muito significativo”, referiu.

Porque é que a participação dos intermediários na regulação é destacada?

Tiago Vilaça destacou ainda a importância dos intermediários de crédito e a necessidade de os envolver na definição das regras que lhes são aplicáveis.

Na publicação aquando do anúncio da integração da ANICA na FECIF, a presidente da federação europeia, Vania Franceschelli, disse estar “muito agradada” pelo acolhimento.

“A sua experiência e perspetiva vão acrescentar valor real à nossa rede, à medida que continuamos a fortalecer a cooperação entre consultores e intermediários pela Europa”, disse a responsável numa publicação partilhada nas redes sociais da FECIF.