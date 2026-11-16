Uma inundação pode provocar danos na casa, nos móveis e nos equipamentos, mas ter um seguro multirriscos não significa que esteja protegido contra todos os imprevistos. Saiba como agir, como participar a ocorrência e o que deve confirmar na apólice para não ter surpresas com a seguradora.

Uma rutura de canalização, uma máquina de lavar roupa que perde água ou uma tempestade que provoca a entrada de água em casa. Uma inundação pode acontecer de várias formas e deixar para trás prejuízos avultados. Mas, quando chega o momento de pedir uma indemnização, muitos proprietários descobrem que nem todos os danos estão abrangidos pelo seguro.

Em Portugal, existe a obrigação legal de contratar um seguro contra incêndios para os edifícios em propriedade horizontal. No entanto, as coberturas de inundações, tempestades e danos no recheio da habitação não são obrigatórias e dependem das condições contratadas.

Por isso, saber como agir nas primeiras horas e conhecer os direitos previstos na apólice pode fazer a diferença na resolução do problema.

O que fazer quando há uma inundação em casa?

A primeira prioridade é evitar que os estragos aumentem e garantir a segurança de quem está na habitação.

Se possível e sem se colocar em risco, tente identificar a origem da entrada de água e interromper o problema. Se a inundação resultar de uma fuga na canalização, por exemplo, feche a torneira de segurança ou o abastecimento geral de água.

Se existir água junto a tomadas, equipamentos elétricos ou ao quadro elétrico, não toque nas instalações nem tente desligar a eletricidade numa zona inundada. Afaste-se e contacte os serviços de emergência ou um profissional qualificado. Se houver perigo imediato, ligue 112.

Depois de a situação estar controlada e de ser seguro entrar no espaço, retire os objetos que possam ser salvos e afaste os móveis das zonas molhadas. Se necessário, peça ajuda aos bombeiros para retirar grandes quantidades de água, sobretudo quando não existem condições para o fazer em segurança.

Como limpar a casa depois de uma inundação?

A rapidez na remoção da água é importante para evitar o agravamento dos danos, o aparecimento de bolores e a deterioração dos materiais.

Quando estiverem reunidas as condições de segurança, comece por retirar a água acumulada e os objetos molhados que possam ser recuperados. Tapetes, cortinas e pequenos móveis podem ser colocados num espaço arejado para secarem, desde que não estejam contaminados.

Os equipamentos elétricos que tenham estado em contacto com a água não devem ser ligados sem antes serem verificados por um técnico.

Também é importante não deitar fora os objetos danificados antes de documentar os prejuízos e de receber indicações da seguradora. Alguns bens poderão ter de ser avaliados pelo perito.

Como provar os estragos e participar a inundação ao seguro?

Depois de garantir a segurança e de tomar as primeiras medidas para evitar mais danos, deve registar a ocorrência.

Tire fotografias e faça vídeos das divisões afetadas, dos estragos nas paredes e nos pavimentos, dos móveis e dos equipamentos danificados. Se a água tiver atingido objetos de valor, procure também reunir comprovativos de compra, faturas ou outros documentos que ajudem a demonstrar o seu valor.

Guarde ainda eventuais relatórios dos bombeiros, técnicos ou empresas que tenham sido chamadas ao local, bem como testemunhos e comunicações relacionadas com a ocorrência.

O passo seguinte é contactar a seguradora e participar o sinistro dentro do prazo previsto no contrato. A participação deve incluir uma descrição do que aconteceu, a data da ocorrência e a identificação dos danos.

Não avance com reparações definitivas ou substituições dispendiosas sem consultar primeiro a seguradora, salvo quando sejam indispensáveis para evitar o agravamento dos prejuízos. Nesse caso, guarde todos os comprovativos das despesas realizadas.

O que é a Declaração Amigável de Danos por Água (DADA)?

Quando uma inundação ou fuga de água afeta mais do que uma habitação, pode surgir um conflito entre vizinhos sobre a origem do problema e a responsabilidade pelos estragos.

Para facilitar a participação destes sinistros, existe a Declaração Amigável de Danos por Água (DADA), um documento semelhante à declaração amigável utilizada nos acidentes automóveis.

A DADA permite identificar os intervenientes, descrever a ocorrência e registar os danos provocados pela água. É particularmente útil em situações de fugas ou ruturas com origem numa fração que acabam por afetar outra habitação.

No entanto, há uma ressalva importante: preencher e assinar a declaração não significa reconhecer automaticamente a responsabilidade pelo sucedido.

O documento integra um protocolo entre seguradoras e a sua aplicação depende de determinadas condições, nomeadamente da origem dos danos, das coberturas contratadas e da adesão das seguradoras envolvidas. Não abrange, por exemplo, todas as situações de inundação nem os sinistros com origem nas partes comuns do edifício.

Quando aplicável, a declaração deve ser preenchida pelos intervenientes, assinada por ambos e enviada às respetivas seguradoras no prazo previsto no protocolo, geralmente oito dias após a ocorrência.

O seguro multirriscos cobre os danos provocados por inundações?

Não necessariamente. A existência de um seguro multirriscos habitação não garante, por si só, que todos os danos causados pela água estejam cobertos.

Segundo a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), as coberturas de fenómenos da natureza, tempestades e inundações são facultativas. Embora sejam frequentes nos seguros multirriscos, é necessário confirmar se estão efetivamente incluídas na apólice.

Também importa distinguir duas situações que podem parecer semelhantes, mas têm enquadramentos diferentes:

Danos por água: podem resultar de uma rutura ou entupimento de canalizações, de um transbordamento ou de uma avaria num equipamento ligado à rede de água.

Inundações: estão relacionadas com fenómenos como chuva intensa, enxurradas, transbordamento de cursos de água ou rebentamento de diques e barragens.

As coberturas e exclusões podem ser diferentes. Por exemplo, uma apólice pode proteger contra danos provocados por uma inundação, mas excluir determinados prejuízos causados por infiltrações, humidade ou pela entrada de água através de janelas deixadas abertas.

É por isso fundamental consultar as condições gerais e particulares do seguro, em vez de assumir que todos os danos provocados pela água estão abrangidos.

O seguro cobre as paredes da casa e os móveis?

Outro aspeto que pode causar surpresas é a diferença entre o edifício e o recheio da habitação.

O seguro pode proteger a estrutura do imóvel, incluindo paredes, pavimentos, tetos e instalações fixas, sem garantir necessariamente os móveis, eletrodomésticos, roupa e restantes objetos pessoais.

Esta distinção é especialmente importante quando existe um crédito à habitação. O seguro associado ao empréstimo pode garantir a cobertura do edifício, mas não significa que os bens existentes no interior estejam igualmente protegidos.

Se uma inundação destruir o sofá, a televisão, os eletrodomésticos ou outros objetos pessoais, a possibilidade de receber uma indemnização depende de o recheio estar incluído no contrato e de os danos estarem abrangidos pela cobertura acionada.

Antes de contratar ou renovar o seguro, confirme os capitais seguros para o edifício e para o recheio, as franquias aplicáveis e as exclusões previstas.

O que acontece depois de participar o sinistro à seguradora?

Depois de receber a participação, a seguradora analisa a ocorrência e verifica se os danos estão abrangidos pelas coberturas contratadas.

Consoante a dimensão e a natureza dos prejuízos, pode solicitar documentação adicional ou enviar um perito ao local para avaliar a origem da ocorrência, a extensão dos danos e os custos de reparação ou substituição dos bens.

A avaliação pode demorar, sobretudo quando existem muitos imóveis afetados pelo mesmo fenómeno meteorológico. Por isso, é importante guardar os registos e acompanhar o processo junto da seguradora.

A indemnização, quando devida, é calculada de acordo com as condições da apólice, os capitais seguros, as franquias e os limites de cobertura. Não existe, por isso, garantia de que todos os prejuízos apresentados sejam integralmente pagos.

Vive numa casa arrendada? Quem deve ter seguro?

Se vive numa casa arrendada, é importante distinguir a responsabilidade pelo imóvel da proteção dos seus bens pessoais.

Em regra, cabe ao proprietário assegurar a proteção do edifício, incluindo as coberturas legalmente obrigatórias quando aplicáveis. Já o inquilino pode contratar um seguro para proteger o recheio da habitação, como móveis, eletrodomésticos e outros objetos pessoais.

No entanto, a responsabilidade por determinados danos pode depender da origem da inundação, das obrigações de conservação do imóvel e das circunstâncias concretas da ocorrência.

Se a água entrar na habitação e danificar os seus bens, deve comunicar o sucedido ao senhorio e à sua seguradora, caso tenha contratado uma apólice. Não deve partir do princípio de que o seguro do proprietário cobre automaticamente tudo o que existe dentro de casa.