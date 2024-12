Métodos fáceis para manter a casa quente durante o Inverno e que poupam energia

Com a chegada dos dias mais frios, tudo o que queremos é uma casa quente e aconchegante. Com algumas mudanças simples e eficientes, é possível aumentar a temperatura e reduzir os custos de aquecimento. O site CHOICE partilha truques práticos e eficazes para ajudar a aquecer a sua casa de forma mais económica.

1. Isolamento térmico

Um investimento que vale sempre a pena é o isolamento térmico. No inverno, entre 25% e 35% do calor de uma casa sem isolamento perde-se pelo telhado. O isolamento não só mantém a casa quente no inverno, como também a mantém fresca no verão, tornando-se um investimento que vale a pena.



2. Cuidado com os aquecedores

É tentador colocar o aquecedor ao pé do sofá ou secar a roupa húmida à frente dele, mas isso bloqueia a circulação do ar quente. Por isso, não deixe roupas ou objetos perto do seu aquecedor. Feche as portas dos quartos que não está a usar para tornar o aquecimento mais eficiente. Só aquecer os espaços que ocupa reduzirá a sua conta de energia.

3. Tapetes

Invista em tapetes. Os tapetes também são ótimos isolantes. Se vive numa casa antiga com soalhos com fendas, um tapete grosso pode ajudar a evitar que o ar frio entre.

4. Use cortinados

As cortinados ajudam a manter o calor no inverno e a frescura no verão. Até 40% da energia de aquecimento pode ser perdida através das janelas, por isso, feche as cortinas para conservar o calor.

5. Deixe o sol entrar

Embora as cortinas e persianas sejam eficazes para evitar a perda de calor, aproveite ao máximo a luz solar. Nos dias de sol, deixe as cortinas abertas durante o dia para aquecer a casa e feche-as à noite.



6. Evite as correntes de ar

Esteja especialmente atento às janelas abertas e portas. Se quer arejar uma divisão da casa, certifique-se que a porta dessa divisão está fechada.

Existem também produtos como vedantes de silicone, tiras de borracha, fitas adesivas específicas e calafetagem estão disponíveis em lojas de bricolage, para o isolamento das correntes de ar.

Algumas opções incluem: