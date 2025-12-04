Já não vai passar frio neste inverno. Estas camisolas térmicas do Lidl são tudo o que precisa

Chegou a altura do ano em que o frio aperta e vestir-se de manhã começa a parecer um desafio diário. Para quem abre o armário e sente que já não tem forma de se manter quente sem recorrer a camadas e camadas de roupa, o Lidl tem uma solução ideal.
A cadeia de supermercados lançou novas camisolas térmicas para homem e mulher, desenhadas para garantir conforto, leveza e isolamento térmico, sem volume extra. A ideia é permitir que se mantenha quente sem ter de recorrer às camisolas pesadas ou aos inevitáveis polares pouco elegantes.
As opções começam nos 4,99 euros, com modelos 100% poliéster reciclado, ideais para usar por baixo da roupa habitual sem marcar ou acrescentar peso. Já as versões mais reforçadas, com viscose e elastano para maior elasticidade e respirabilidade, custam 7,99 euros e estão disponíveis em vários tamanhos e cores. Percorra a galeria acima e veja estas camisolas quentinhas para este inverno.