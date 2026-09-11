Menina de 13 anos morre cinco dias depois do irmão, que tinha 12. Passeio de ambos acabou em tragédia

Dois irmãos morreram com apenas cinco dias de diferença depois de terem sido atropelados enquanto andavam de bicicleta, nos Estados Unidos.

A história é avançada pela revista People. Segundo a publicação, Karalee Shepard, de 13 anos, morreu na quinta-feira, na sequência dos ferimentos sofridos no acidente. O irmão, Calvin Shepard, de apenas 12 anos, já tinha morrido no próprio local.

Os dois irmãos estavam a andar de bicicleta no dia 5 de setembro quando foram atingidos por um carro SUV. Ambos usavam capacete no momento do acidente.

Calvin não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Karalee foi transportada para o hospital em estado grave, mas acabou também por morrer cinco dias depois.

As autoridades indicaram que não havia indícios de que álcool ou drogas tivessem estado na origem do acidente. A investigação continua e, até ao momento, não foram anunciadas detenções ou acusações contra a condutora, uma mulher de 64 anos que permaneceu no local.

“Os nossos corações estão partidos”

“Os nossos corações estão partidos para lá do que conseguimos pôr em palavras”, escreveu a mãe nas redes sociais, acrescentando que encontra algum conforto na ideia de que os dois irmãos estão novamente juntos.

Raquel agradeceu ainda as orações, mensagens e gestos de apoio recebidos pela família durante os últimos dias. “Continuem, por favor, a rezar pela nossa família enquanto começamos a enfrentar a perda de dois dos nossos preciosos filhos”, escreveu.

A família decidiu realizar um único funeral para os dois irmãos, marcado para este sábado. “Simplesmente não conseguimos suportar a ideia de nos despedirmos dos nossos filhos duas vezes”, explicou a mãe, numa mensagem que foi também partilhada pela People.

Família recebe milhares de euros em apoio

Entretanto, foi criada uma campanha de angariação de fundos para ajudar a família a fazer face às despesas neste momento particularmente difícil. Segundo a informação disponível na página da campanha, já foram angariados mais de 118 mil euros.