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Onde e em que investir: O que deve saber antes de aplicar o seu dinheiro

Depois de ter as contas organizadas e um fundo de emergência assegurado, o passo seguinte é o investimento.

Doutor Finanças
Há 3h e 29min
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Onde e em que investir? As opções são muitas, variam em risco, custos e complexidade, e a escolha deve ter em conta os objetivos e o perfil de cada investidor.

Em que ativos pode investir?

Os ativos financeiros diferenciam-se sobretudo pelo nível de risco e pelo potencial de rentabilidade.

Os produtos com garantia de capital, como depósitos a prazo, certificados de aforro ou seguros de capitalização, são os mais procurados por investidores conservadores. Oferecem previsibilidade e segurança, mas as rentabilidades tendem a ser baixas e, muitas vezes, insuficientes para acompanhar a inflação.

Num patamar intermédio surgem as obrigações, que são títulos de dívida emitidos por Estados ou empresas. Embora não garantam o capital investido, tendem a apresentar menor volatilidade do que as ações e rendimentos mais previsíveis. Por isso, são frequentemente usadas por investidores com perfil conservador ou moderado.

As ações representam uma participação no capital das empresas e estão associadas a maior risco, mas também a maior potencial de valorização no longo prazo. São mais adequadas a investidores dinâmicos, capazes de lidar com oscilações significativas de preço.

Benefícios exclusivos?
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Os fundos de investimento e os ETF (fundos negociados em bolsa) permitem diversificação, uma vez que investem em vários ativos em simultâneo. Os fundos são geridos por profissionais, enquanto os ETF, por regra, replicam índices de mercado e tendem a ter custos mais baixos. Também são normalmente associados a perfis mais dinâmicos.

Existem ainda alternativas mais complexas ou arriscadas, como imobiliário, fundos imobiliários, crowdfunding, criptoativos, matérias-primas ou forex. São opções que exigem maior conhecimento, aceitação de risco elevado e, em alguns casos, capital significativo.

Onde investir o dinheiro?

Tão importante como escolher o ativo é decidir onde investir o dinheiro.

Os bancos tradicionais continuam a ser a porta de entrada para muitos investidores, sobretudo os mais conservadores. Oferecem produtos como depósitos, PPR, fundos e obrigações, mas tendem a ter comissões mais elevadas e menor variedade de ativos.

As corretoras permitem acesso direto a mercados nacionais e internacionais, com maior autonomia e custos geralmente mais baixos do que os bancos. Exigem, no entanto, mais conhecimento por parte do investidor.

Benefícios exclusivos?
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Já as plataformas digitais e fintechs ganharam popularidade por oferecerem comissões reduzidas, interfaces simples e possibilidade de começar com valores baixos. Em contrapartida, o apoio personalizado é limitado e algumas operam sob regulação fora de Portugal.

Como escolher?

Não existe um investimento ideal para todos. A escolha deve ter em conta o perfil de investidor, o horizonte temporal, a necessidade de liquidez e os custos envolvidos. Comparar opções, confirmar se as entidades são reguladas e apostar na diversificação são passos essenciais para investir com maior segurança e confiança.

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