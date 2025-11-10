Investiram 9 mil euros num pequeno negócio para complementar os empregos. Em três anos atingiram mais de 80 mil euros em vendas

Duas irmãs norte-americanas decidiram investir 9 mil euros das suas poupanças pessoais para criar um pequeno negócio paralelo. Três anos depois, a ideia que começou de forma modesta transformou-se num verdadeiro sucesso: a marca já ultrapassou os 80 milhões de euros em vendas anuais.

As gémeas Taylor Capuano e Casey Sarai são as fundadoras da Cakes Body, uma marca que produz protetores de silicone para os mamilos, desenhados para usar por baixo da roupa e evitar desconforto ou marcas de sutiã. A ideia surgiu em 2022, quando ambas se encontravam à procura de novos caminhos profissionais: uma devido a cortes na empresa onde trabalhava e a outra à procura de maior flexibilidade após o nascimento do primeiro filho.

Segundo avança o site CNBC, sem grande experiência em design, as duas irmãs pesquisaram fabricantes de silicone, encomendaram protótipos e testaram-nos diariamente. Perceberam rapidamente que o produto resolvia um problema real e decidiram apostar. Com o investimento inicial compraram as primeiras 500 unidades, criaram uma loja online e começaram a divulgar a marca nas redes sociais.

O sucesso chegou de forma inesperada: um dos vídeos no TikTok tornou-se viral, com mais de um milhão de visualizações, e o stock esgotou em poucos dias. Pouco depois, as irmãs deixaram os seus empregos e passaram a dedicar-se ao negócio a tempo inteiro.

De acordo com a CNBC, a empresa atingiu mais de 1 milhão de dólares (cerca de 940 mil euros) no primeiro ano e cerca de 95 milhões de dólares (mais de 89 milhões de euros) no último exercício fiscal. O crescimento explosivo foi impulsionado por uma aparição no programa “Shark Tank”, onde conseguiram um investimento de 280 mil euros (300 mil dólares) da empresária Emma Grede, cofundadora das marcas Skims e Good American.

Hoje, a Cakes Body conta com mais de 25 mil criadores de conteúdo afiliados e uma parceria com a Ulta Beauty, que colocou os produtos em mil lojas físicas nos Estados Unidos. Cada par é vendido por cerca de 30 euros, um preço acima da média, mas que as fundadoras justificam pela qualidade e durabilidade.