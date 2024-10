Está a pensar em investir? Saiba qual o seu perfil de investidor

Quando começa a pensar em rentabilizar o seu dinheiro, há um vasto leque de investimentos disponíveis. No entanto, é preciso ter consciência de que há produtos para diferentes objetivos e com níveis de risco distintos. Logo, antes de investir, deve ter em conta o seu perfil de investidor, pois é este que vai determinar se consegue lidar com as oscilações do mercado e eventuais perdas.

Neste artigo, descubra os perfis que existem e identifique o seu com a ajuda do Simulador de Perfil de Investidor.

Perfil defensivo

É comum nos investidores que estão mais preocupados em preservar o capital investido. Ou seja, é um perfil que não quer perder o dinheiro que investiu, contentando-se com uma valorização residual do seu investimento.

Os produtos mais apreciados por este perfil são os de capital garantido e com prazos mais curtos (como depósitos a prazo).

Perfil moderado

Regra geral, este tipo de investidor pretende uma rendibilidade superior às taxas de juro sem risco. Logo, está disposto a assumir reduzidas perdas. Quando tem um perfil moderado, é normal optar por investimentos com prazos mais longos, sendo que há uma tendência para continuar a investir em produtos como certificados de aforro ou do Tesouro, que garantem o capital.

Relativamente à carteira de investimentos, esta é um pouco mais diversificada em comparação a quem tem um perfil defensivo. Contudo, a maioria dos investimentos é de baixo risco, tendo apenas alguns ativos com um risco superior.

Perfil dinâmico

Quem tem um perfil dinâmico, costuma querer atingir rendibilidades superiores às taxas de juro sem risco. E para tal, estes investidores estão dispostos a assumir perdas moderadas.

A sua carteira de investimentos é composta por ativos como ações, obrigações e fundos PPR. No entanto, podem possuir outros produtos com capital garantido.

Uma das principais caraterísticas deste perfil é a sua visão a nível de investimentos. Estes olham com uma perspetiva de médio e longo prazo, pois sabem que o tempo pode ajudar na recuperação do valor de certos ativos, quando estes desvalorizam.

Perfil arrojado

Por fim, o perfil arrojado é de alguém que quer obter rendibilidades mais altas do que a média do mercado, estando disposto a assumir perdas mais elevadas. E para tal, este tipo de investidor precisa de ter experiência e lidar tranquilamente com as oscilações do mercado. Geralmente, estamos a falar de investidores que podem assumir perdas, sem comprometer a sua almofada financeira.

Antes de investir prepare-se para responder ao questionário do investidor

Como forma de garantir que os produtos se adequam ao perfil de risco do cliente, os intermediários (bancos ou corretoras) pedem para preencher um questionário do investidor. No fundo, é este questionário que vai traçar o seu perfil e indicar os produtos mais adequados para investir.

Em termos de informações, podem ser solicitadas: