Facebook Instagram
Dinheiro

65% dos investidores portugueses não consideram critérios ESG

Critérios Ambientais, Sociais e de Governação têm um peso reduzido nas carteiras de investimentos

Doutor Finanças
Hoje às 09:02
Dinheiro
Dinheiro

Photo by Freepik

Pessoas com idades entre 55 e 64 anos consomem mais internet

A maioria dos investidores portugueses não considera critérios ESG – Ambientais, Sociais e de Governação – no momento de decidir onde aplicar o seu dinheiro. De acordo com o 2.º Barómetro Doutor Finanças, realizado pela Universidade Católica, em parceria com o Doutor Finanças, e que teve como foco os hábitos de investimento, 65% dos investidores admitiram não ter em conta critérios de sustentabilidade.

Apenas 29% das pessoas que investem têm em consideração fatores ESG, o que demonstra que a sustentabilidade ainda é um critério secundário ou irrelevante.

Exposição total a ativos ESG ainda é muito reduzida

Entre os que consideram critérios ESG na hora de investir, apenas uma pequena minoria (6%) tem exposição total a este tipo de ativos. De resto, a tendência é mesmo a de não alocar mais do que 50% do portefólio a estes produtos.

Para 60% das pessoas que investem em ESG, estes produtos compõem, no máximo, metade da carteira. Ou seja, mesmo quando existe uma preocupação com sustentabilidade, ela não representa, na maioria dos casos, o núcleo da estratégia de investimento.

O que são investimentos ESG?

Do inglês, Environmental, Social e Governance, estes investimentos têm em conta fatores ambientais, sociais e de governação das empresas.

Ou seja, quem investe em ESG olha para mais do que o desempenho financeiro, procurando que os investimentos tenham um impacto positivo de longo prazo.

A componente ambiental está relacionada com o impacto que a empresa tem no meio ambiente, pelo que os investidores podem preferir empresas que tenham políticas positivas em questões como as alterações climáticas, a neutralidade carbónica ou a transição energética.

A vertente social tem em conta os fatores que afetam as pessoas, como os trabalhadores, clientes ou fornecedores. Cobre tópicos como a saúde e bem-estar, diversidade, inclusão e direitos laborais.

Por fim, a governação analisa, por exemplo, a estrutura de gestão, transparência, ética empresarial e relações com acionistas.

Ou seja, investir com critérios ESG contribui para um crescimento económico mais responsável e sustentável.

Ainda assim, a perceção de que estes investimentos podem ser mais caros ou menos rentáveis pode ajudar a explicar a sua adoção limitada em Portugal.

“O foco parece permanecer prioritariamente na segurança e retorno financeiro, relegando a sustentabilidade para um critério secundário ou irrelevante para a maioria”, pode ler-se no 2.º Barómetro Doutor Finanças.

 

 

RELACIONADOS
Pessoas com idades entre 55 e 64 anos consomem mais internet
Tem Certificados de Aforro? Siga estes passos para não perder dinheiro
Dívidas do cartão de crédito? Como eliminar
Crédito de troca de casa ou crédito de sinal: Quais as diferenças?
5 sinais de que está a fazer mau uso do cartão de crédito
Mais Vistos
00:01:14
Secret Story
Aconteceu! Liliana e Fábio dão o primeiro beijo na boca - e as imagens são bem tórridas
tvi
00:01:14
Secret Story
Dois dias depois de terminar o noivado com Zé, Liliana beija Fábio na boca
tvi
00:04:20
Secret Story
A milímetros do primeiro beijo. Liliana e Fábio já não escondem desejo
tvi
00:04:57
Secret Story
Fábio faz revelações sobre a noite passada com Liliana: «Gostei...»
tvi
Destaques IOL
Saúde
A gelatina é recomendada na maioria das dietas, mas especialistas alertam para riscos de a comer todos os dias
Mafalda Agante
Uma mesa sobre o Atlântico: o encanto da Casa de Chá da Boa Nova na companhia de Matt Preston
Receitas
Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)
Levi's
Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon
Mais Lidas
Miss portugal
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
Marisa Cruz
Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?
Seleção
Seleção: António Silva, Diogo Costa e Gonçalo Inácio são os que têm mais minutos
maisfutebol
Bruno Savate
Bruno Savate é fã de um concorrente do Secret Story 9 - E a escolha vai surpreendê-lo
Casamento
Ícone do desporto português casa em cerimónia de sonho, depois de seis anos de namoro
Dois às 10
Cantora portuguesa escondeu diagnóstico de cancro do grande público: «Tirar um peito é sempre uma amputação»
tvi