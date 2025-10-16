Facebook Instagram
Vai começar a investir? 10 erros que podem custar caro

Começar a investir exige mais do que entusiasmo. Veja os erros que deve evitar e as boas práticas para fazer crescer o seu património sem riscos.

Doutor Finanças
Há 1h e 10min
Dinheiro
Dinheiro

Photo by Freepik

Conheça a alternativa ao Dyson que está a fazer furor na Amazon

Entrar no mundo dos investimentos é um passo entusiasmante, mas cheio de armadilhas. Muitos investidores iniciantes pensam que basta aplicar dinheiro e esperar resultados rápidos. No entanto, sem preparação, o risco de perdas é alto.

Investir não é sorte. É estratégia. Exige objetivos claros, disciplina e conhecimento sobre os produtos financeiros. Antes de começar a investir, é essencial perceber os erros mais frequentes, e como evitá-los, para garantir um percurso sólido e sustentável.

1 – Investir sem um objetivo

O primeiro erro é começar a investir sem um objetivo. Aplicar dinheiro “porque todos estão a investir” raramente corre bem. Cada pessoa tem metas diferentes: preparar a reforma, comprar casa ou aumentar poupanças.

Definir objetivos é o que orienta todas as decisões seguintes. Saber para que serve o investimento ajuda a escolher o prazo, o risco e o tipo de produto certo.

2 – Acreditar que o lucro vem rápido

A pressa é inimiga do retorno. Muitos investidores desistem cedo por não verem resultados imediatos. O mercado precisa de tempo para refletir crescimento.

Pense a longo prazo. O investimento é uma maratona, não um sprint. A paciência e a consistência são os verdadeiros motores do ganho.

3 – Colocar todo o dinheiro num só ativo

Diversificar é uma regra de ouro. Quem aposta tudo num único ativo, seja uma ação, fundo ou criptomoeda, arrisca-se a perder tudo se esse investimento falhar.

Repartir o dinheiro por diferentes setores e produtos reduz o impacto das oscilações do mercado e protege o património.

4 – Investir no que não compreende

Outro erro comum é investir em produtos complexos sem os entender. Muitos investidores iniciantes deixam-se seduzir por nomes técnicos e promessas de rentabilidade.

Se não entende o funcionamento, não invista. Leia, pergunte e confirme sempre as condições antes de aplicar o seu dinheiro.

5 – Ignorar o seu perfil de investidor

Cada investidor tem uma tolerância diferente à perda. Investir sem conhecer o próprio perfil (conservador, moderado ou agressivo) leva a escolhas erradas.

Identificar o seu perfil de investidor é o primeiro passo para montar uma carteira equilibrada e evitar noites mal dormidas com as oscilações do mercado.

6 – Deixar as suas emoções comandar

Apego a marcas, medo ou euforia são inimigos da racionalidade. Comprar em alta por entusiasmo ou vender no pânico é uma receita para o desastre.

As decisões devem basear-se em dados, não em emoções. O sangue-frio é o melhor aliado de um investidor disciplinado.

7 – Ignorar custos e comissões

Obter 8% de rentabilidade pode parecer ótimo até perceber que as comissões corroeram quase metade desse valor.

Antes de investir, analise os custos de subscrição, gestão e resgate. Compare preçários e use simuladores para perceber o impacto real no retorno final.

8 – Investir sem um fundo de emergência

Investir todas as poupanças é um erro grave. Se surgir uma despesa inesperada, pode ser forçado a vender em baixa. Assim, reserve um fundo de emergência equivalente a, pelo menos, seis meses de despesas essenciais antes de começar a investir.

9 – Seguir conselhos “de olhos fechados”

A opinião de amigos ou fóruns online pode ser tentadora, mas perigosa. O que resulta para uns, pode não servir para si. Analise sempre se a recomendação se ajusta ao seu perfil e objetivos. Popularidade não é sinónimo de segurança.

10 - Não investir em literacia financeira contínua

Investir sem atualizar conhecimentos não é uma boa estratégia. Os mercados mudam e os seus objetivos também. Faça uma revisão regular da sua carteira de investimentos, ajuste-a ao seu perfil e mantenha-se informado. A literacia financeira é o investimento mais rentável de todos.

