Quer investir? Perceba o equilíbrio entre risco e retorno

Já pensou em como seria bom investir, ter a certeza absoluta de que não iria perder nem um cêntimo desse dinheiro e, no fim, conseguir um retorno anual bem expressivo? Infelizmente, este cenário não existe nos investimentos.

Quando procura segurança total, deve preparar-se para retornos mais modestos. Pelo contrário, se quer uma valorização maior, deve ter em conta que o investimento pode correr no sentido contrário e acabar a desvalorizar.

Mas vamos explicar a relação entre risco e retorno nos investimentos para que perceba melhor o que está em causa.

Quando quer garantia de capital

Os investimentos com garantia de capital são aqueles em que tem a certeza de que vai ter o dinheiro no final do prazo. Até pode não ganhar muito, mas o montante que investir vai estar lá sempre. Ou seja, quanto mais seguro for o investimento, menor é o retorno.

Alguns produtos deste tipo são os depósitos a prazo. Por exemplo, entre março de 2015 e fevereiro de 2023, o juro médio deste produto nunca foi superior 1%, de acordo com dados do Banco de Portugal.

Outro exemplo de produtos de capital garantido são os certificados de Aforro e do Tesouro.

Quando quer rendibilidades superiores

Se procura um retorno superior, deve olhar para produtos mais arriscados. Ainda assim, tenha em atenção que esse retorno não é uma certeza. Se assim fosse, passavam a ser produtos com um rendimento garantido, o que não é o caso.

Por exemplo, se o investimento correr mal, pode perder uma parte, a totalidade ou até mais do que aquilo que investiu. Por outro lado, se correr bem, a rendibilidade é potencialmente superior àquela que se consegue nos produtos de capital garantido.

Apesar da maior incerteza, os investimentos sem retorno garantido não têm de ser uma aposta cega. Mesmo sabendo que os desempenhos passados não são uma garantia de desempenhos futuros, podemos olhar para eles para tentar ter uma ideia de como é que um certo ativo se tem vindo a comportar. Sobretudo se for um produto que já é negociado há vários anos e que, por isso mesmo, tem um histórico mais robusto.

Exemplos de produtos deste género são ações, ETF, matérias-primas ou o investimento no mercado cambial.

Em todo o caso, nunca se esqueça da importância de diversificar a carteira de investimentos e alinhá-la com o seu perfil de investidor e objetivos.

O caso dos Planos Poupança Reforma

Dependendo da forma como são constituídos, os Planos Poupança Reforma (PPR) podem ser produtos mais seguros ou mais arriscados.

Se for um seguro PPR, garante o capital investido e tem um rendimento mínimo garantido. Já os fundos PPR funcionam como um fundo de investimento normal e são potencialmente mais rentáveis, mas também mais arriscados.

Este tipo de PPR deve ser constituído por valores mobiliários, participações em instituições de investimento coletivo e ativos monetários. É o peso de cada um destes ativos que vai determinar o nível de risco do PPR numa escala de 1 a 7.