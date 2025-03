Depressão Jana deixa todo o país sob aviso. Saiba quais as horas críticas

Todos os distritos de Portugal continental estão a partir de hoje sob aviso amarelo devido aos efeitos da depressão Jana, que vai trazer também vento, agitação marítima e queda de neve, segundo o IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta depressão ficará quase estacionária a noroeste da Península Ibérica até segunda-feira, estando associada uma superfície frontal fria e outro sistema com transporte de uma massa de ar frio sobre o arquipélago da Madeira.

Assim, segundo o Instituto, estão previstos para hoje no continente períodos de chuva, que será por vezes forte à passagem da superfície frontal fria, passando a regime de aguaceiros, que se manterão até domingo.

Esses aguaceiros ocorrerão sob a forma de neve acima de 1.500 metros de altitude no sábado.

Está também previsto vento forte com rajadas da ordem dos 80 quilómetros por hora (km/h), podendo atingir 110 km/h nas terras altas, e agitação marítima.

Por causa do agravamento do estado do tempo, o IPMA emitiu aviso amarelo para todos os distritos do continente entre as 12:00 e as 15:00 de hoje e novamente entre as 03:00 e as 09:00 de sábado.

Foi também emitido aviso amarelo de vento para os distritos do Porto, Viseu, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga para hoje e sábado.

Quanto à ondulação, o IPMA emitiu aviso laranja para os distritos de Faro, Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja e Aveiro, Coimbra e Braga para domingo e segunda-feira, passando depois a amarelo.

Sob aviso laranja estão também os distritos da Guarda e Castelo Branco entre as 21:00 de sábado e as 00:00 de segunda-feira.

O IPMA emitiu aviso amarelo para Castelo Branco, Guarda, Bragança, Viseu e Vila Real para sábado e domingo devido à previsão de queda de neve.

Também o arquipélago da Madeira vai ser afetado pela depressão tendo o IPMA emitido aviso laranja para a Costa Norte da ilha da Madeira e Porto Santo entre sábado e segunda-feira por causa da agitação marítima forte, prevendo-se ondas de noroeste com 05 a0 6 metros, com altura máxima que pode atingir os 11 metros.

O arquipélago da Madeira está ainda sob aviso amarelo devido ao vento e chuva fortes a partir de hoje.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O agravamento do estado do tempo levou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a alertar a população para a possibilidade de inundações e acidentes.